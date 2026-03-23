Помощь до 38 000 грн: ряду украинцев доступны гранты весной
Весной 2026 года в ряде громад Днепропетровской области стартует программа по предоставлению аграрных грантов на развитие хозяйств. В ее рамках граждане смогут получить безвозвратную финансовую помощь до 38 000 грн.
О том, кто сможет претендовать на гранты, информирует редакция Новини.LIVE.
Условия предоставления грантовой поддержки до 38 000 грн весной
Речь идет о воплощении в жизнь проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине" по предоставлению агрогрантов в таких громадах Днепропетровской области:
- Криничанской;
- Лиховской;
- Вишневской.
В рамках проекта предусматривается обеспечение денежной помощью граждан, которые занимаются сельским хозяйством. Деньги можно будет направить на приобретение птицы, кроликов, скота, кормов, семян, саженцев, разнообразного инвентаря, а также средств для защиты растений от вредителей.
Обратиться за оформлением финансовой помощи могут домохозяйства с социальной и экономической уязвимостью как из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), так и из числа местных жителей, пострадавших от войны. В частности, средства предоставят:
- Многодетным семьям;
- Лицам с инвалидностью;
- Гражданам с хроническими/серьезными болезнями;
- Одиноким родителям или опекунам;
- Семьям с детьми до трех лет/беременным женщинам;
- Людям пожилого возраста (от 60 лет);
- Безработным лицам в возрасте от 50 лет.
Размер денежной помощи и условия
Проект "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине" предусматривает предоставление помощи в размере до 37 800 грн.
Претендовать на разные суммы грантов могут ВПЛ и местные жители, если будут отвечать следующим условиям:
- пользуются землей площадью от 0,05 до 1 га;
- не планируют переезд в ближайшие шесть месяцев.
Уточнить детали для получения безвозвратной финансовой помощи можно по номеру телефона: 068 175 78 08.
Проект реализуют благодаря поддержке американского народа.
Частые вопросы
Какую еще помощь гарантирует Каритас
Весной действует проект поддержки "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" от "Каритас". Его реализуют в одном из городов при финподдержке Соединенных Штатов.
Средства предусмотрены на оплату коммуналки только для внутренних переселенцев, которые переехали с 2025 года. Необходимо иметь уязвимости. В частности, выплаты предоставят для людей с инвалидностью и для лиц пожилого возраста. Детали доступны по номеру телефона: 380 50 346 46 93.
Кому предоставят грантовую помощь на бизнес
Также в Украине реализуют программу "REMARKET" по оказанию помощи для микро- и малых предпринимателей. Принять участие в программе могут жители таких городов: Винница, Житомир и Николаев. Участники получат гранты до 237 тыс. грн.
Для участия граждане должны пройти процедуру предварительного отбора и создать бизнес-план. Только отдельным гражданам могут предоставить грант. Подача обращения будет предусматривать добровольное согласие на обработку персональной информации.
