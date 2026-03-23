Помощь до 38 000 грн: ряду украинцев доступны гранты весной

Весной 2026 года в ряде громад Днепропетровской области стартует программа по предоставлению аграрных грантов на развитие хозяйств. В ее рамках граждане смогут получить безвозвратную финансовую помощь до 38 000 грн.

Читайте также:

Условия предоставления грантовой поддержки до 38 000 грн весной

Речь идет о воплощении в жизнь проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине" по предоставлению агрогрантов в таких громадах Днепропетровской области:

Криничанской;

Лиховской;

Вишневской.

В рамках проекта предусматривается обеспечение денежной помощью граждан, которые занимаются сельским хозяйством. Деньги можно будет направить на приобретение птицы, кроликов, скота, кормов, семян, саженцев, разнообразного инвентаря, а также средств для защиты растений от вредителей.

Обратиться за оформлением финансовой помощи могут домохозяйства с социальной и экономической уязвимостью как из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), так и из числа местных жителей, пострадавших от войны. В частности, средства предоставят:

Многодетным семьям; Лицам с инвалидностью; Гражданам с хроническими/серьезными болезнями; Одиноким родителям или опекунам; Семьям с детьми до трех лет/беременным женщинам; Людям пожилого возраста (от 60 лет); Безработным лицам в возрасте от 50 лет.

Размер денежной помощи и условия

Проект "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине" предусматривает предоставление помощи в размере до 37 800 грн.

Претендовать на разные суммы грантов могут ВПЛ и местные жители, если будут отвечать следующим условиям:

пользуются землей площадью от 0,05 до 1 га;

не планируют переезд в ближайшие шесть месяцев.

Уточнить детали для получения безвозвратной финансовой помощи можно по номеру телефона: 068 175 78 08.

Проект реализуют благодаря поддержке американского народа.

Ранее сообщалось, что украинцы могут получить помощь от французской организации "Acted" на Черниговщине. Предусматривается предоставление 10 800 грн для каждого в семье.

Также мы писали, что UNHCR Ukraine принимает заявки от жителей города Лебедин Сумской области. Согласно условиям программы, средства предоставят внутренним переселенцам и беженцам.

Частые вопросы

Какую еще помощь гарантирует Каритас

Весной действует проект поддержки "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" от "Каритас". Его реализуют в одном из городов при финподдержке Соединенных Штатов.

Средства предусмотрены на оплату коммуналки только для внутренних переселенцев, которые переехали с 2025 года. Необходимо иметь уязвимости. В частности, выплаты предоставят для людей с инвалидностью и для лиц пожилого возраста. Детали доступны по номеру телефона: 380 50 346 46 93.

Кому предоставят грантовую помощь на бизнес

Также в Украине реализуют программу "REMARKET" по оказанию помощи для микро- и малых предпринимателей. Принять участие в программе могут жители таких городов: Винница, Житомир и Николаев. Участники получат гранты до 237 тыс. грн.

Для участия граждане должны пройти процедуру предварительного отбора и создать бизнес-план. Только отдельным гражданам могут предоставить грант. Подача обращения будет предусматривать добровольное согласие на обработку персональной информации.