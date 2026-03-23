Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Помощь до 38 000 грн: ряду украинцев доступны гранты весной

Ua ru
Дата публикации 23 марта 2026 13:03
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

Весной 2026 года в ряде громад Днепропетровской области стартует программа по предоставлению аграрных грантов на развитие хозяйств. В ее рамках граждане смогут получить безвозвратную финансовую помощь до 38 000 грн.

О том, кто сможет претендовать на гранты, информирует редакция Новини.LIVE.

Читайте также:

Условия предоставления грантовой поддержки до 38 000 грн весной

Речь идет о воплощении в жизнь проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине" по предоставлению агрогрантов в таких громадах Днепропетровской области:

  • Криничанской;
  • Лиховской;
  • Вишневской.

В рамках проекта предусматривается обеспечение денежной помощью граждан, которые занимаются сельским хозяйством. Деньги можно будет направить на приобретение птицы, кроликов, скота, кормов, семян, саженцев, разнообразного инвентаря, а также средств для защиты растений от вредителей.

Обратиться за оформлением финансовой помощи могут домохозяйства с социальной и экономической уязвимостью как из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), так и из числа местных жителей, пострадавших от войны. В частности, средства предоставят:

  1. Многодетным семьям;
  2. Лицам с инвалидностью;
  3. Гражданам с хроническими/серьезными болезнями;
  4. Одиноким родителям или опекунам;
  5. Семьям с детьми до трех лет/беременным женщинам;
  6. Людям пожилого возраста (от 60 лет);
  7. Безработным лицам в возрасте от 50 лет.

Размер денежной помощи и условия

Проект "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине" предусматривает предоставление помощи в размере до 37 800 грн.

Претендовать на разные суммы грантов могут ВПЛ и местные жители, если будут отвечать следующим условиям:

  • пользуются землей площадью от 0,05 до 1 га;
  • не планируют переезд в ближайшие шесть месяцев.

Уточнить детали для получения безвозвратной финансовой помощи можно по номеру телефона: 068 175 78 08.

Проект реализуют благодаря поддержке американского народа.

Ранее сообщалось, что украинцы могут получить помощь от французской организации "Acted" на Черниговщине. Предусматривается предоставление 10 800 грн для каждого в семье.

Также мы писали, что UNHCR Ukraine принимает заявки от жителей города Лебедин Сумской области. Согласно условиям программы, средства предоставят внутренним переселенцам и беженцам.

Частые вопросы

Какую еще помощь гарантирует Каритас

Весной действует проект поддержки "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" от "Каритас". Его реализуют в одном из городов при финподдержке Соединенных Штатов.

Средства предусмотрены на оплату коммуналки только для внутренних переселенцев, которые переехали с 2025 года. Необходимо иметь уязвимости. В частности, выплаты предоставят для людей с инвалидностью и для лиц пожилого возраста. Детали доступны по номеру телефона: 380 50 346 46 93.

Кому предоставят грантовую помощь на бизнес

Также в Украине реализуют программу "REMARKET" по оказанию помощи для микро- и малых предпринимателей. Принять участие в программе могут жители таких городов: Винница, Житомир и Николаев. Участники получат гранты до 237 тыс. грн.

Для участия граждане должны пройти процедуру предварительного отбора и создать бизнес-план. Только отдельным гражданам могут предоставить грант. Подача обращения будет предусматривать добровольное согласие на обработку персональной информации.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации