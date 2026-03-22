Деньги для детей на попечении: известные суммы в 2026 году
В Украине граждане, которые берут опеку над детьми, получают от государства финансовую поддержку. Выплату назначают сроком на 1 год до достижения им совершеннолетия. Сумма помощи зависит от возраста и состояния здоровья ребенка.
Кто получит финансовую помощь
Деньги выплачивают опекунам и попечителям на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Размер выплат составляет:
- 2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста;
- 3,5 прожиточного минимума для детей с инвалидностью.
"Если ребенок уже получает пенсию, алименты, стипендию или другую государственную помощь (кроме социальной помощи для детей с инвалидностью), размер помощи определяется как разница между установленным минимумом и суммой этих выплат", — пояснили в ПФУ.
Сколько выплачивают
В 2025 году речь идет о таких максимальных суммах:
- на детей до 6 лет — 7042 гривен;
- на детей с инвалидностью до 6 лет — 9 859 гривен;
- на детей от 6 до 18 лет — 8 780 гривен;
- на детей с инвалидностью от 6 до 18 лет — 12 292 гривен.
Чтобы получить финансовую поддержку, опекуны и попечители предоставляют заявление и комплект документов: копию решения органа опеки или суда;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справки о проживании;
- размер других выплат;
- медицинское заключение для детей с инвалидностью.
Документы подаются лично, по почте, через ЦНАП, онлайн на веб-портале ПФУ или через портал Дія.
Ранее мы рассказывали, какую помощь получают приемные родители для детей-сирот с 2026 года. Размер выплат определяют по обновленной схеме. Узнавайте также, как изменится минимальная зарплата украинцев в апреле.
Частые вопросы
Сколько в Украине платят за опекунство над пожилым человеком?
За опекунство над пожилым человеком украинцам предоставляется денежная компенсация. Это разница между прожиточным минимумом на одного человека в расчете на месяц (3 328 гривен) и среднемесячным совокупным доходом за последние шесть месяцев. Это касается лица, которое предоставляет социальные услуги.
Как в Украине получить 7 000 гривен на ребенка?
Помощь доступна родителям, которые решат вернуться на работу после рождения ребенка. Выплаты начинаются сразу после подачи заявления и будут продолжаться, пока ребенку не исполнится 1 год. Оформить помощь можно в ЦНАПах, отделениях ПФУ или на портале Дія.
