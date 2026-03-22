Главная Финансы Деньги для детей на попечении: известные суммы в 2026 году

Деньги для детей на попечении: известные суммы в 2026 году

Дата публикации 22 марта 2026 15:35
В Украине граждане, которые берут опеку над детьми, получают от государства финансовую поддержку. Выплату назначают сроком на 1 год до достижения им совершеннолетия. Сумма помощи зависит от возраста и состояния здоровья ребенка.

Об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто получит финансовую помощь

Деньги выплачивают опекунам и попечителям на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Размер выплат составляет:

  • 2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста;
  • 3,5 прожиточного минимума для детей с инвалидностью.

"Если ребенок уже получает пенсию, алименты, стипендию или другую государственную помощь (кроме социальной помощи для детей с инвалидностью), размер помощи определяется как разница между установленным минимумом и суммой этих выплат", — пояснили в ПФУ.

Сколько выплачивают

В 2025 году речь идет о таких максимальных суммах:

  • на детей до 6 лет — 7042 гривен;
  • на детей с инвалидностью до 6 лет — 9 859 гривен;
  • на детей от 6 до 18 лет — 8 780 гривен;
  • на детей с инвалидностью от 6 до 18 лет — 12 292 гривен.

Чтобы получить финансовую поддержку, опекуны и попечители предоставляют заявление и комплект документов: копию решения органа опеки или суда;

  • свидетельство о рождении ребенка;
  • справки о проживании;
  • размер других выплат;
  • медицинское заключение для детей с инвалидностью.

Документы подаются лично, по почте, через ЦНАП, онлайн на веб-портале ПФУ или через портал Дія.

Ранее мы рассказывали, какую помощь получают приемные родители для детей-сирот с 2026 года. Размер выплат определяют по обновленной схеме. Узнавайте также, как изменится минимальная зарплата украинцев в апреле.

Частые вопросы

Сколько в Украине платят за опекунство над пожилым человеком?

За опекунство над пожилым человеком украинцам предоставляется денежная компенсация. Это разница между прожиточным минимумом на одного человека в расчете на месяц (3 328 гривен) и среднемесячным совокупным доходом за последние шесть месяцев. Это касается лица, которое предоставляет социальные услуги.

Как в Украине получить 7 000 гривен на ребенка?

Помощь доступна родителям, которые решат вернуться на работу после рождения ребенка. Выплаты начинаются сразу после подачи заявления и будут продолжаться, пока ребенку не исполнится 1 год. Оформить помощь можно в ЦНАПах, отделениях ПФУ или на портале Дія.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
