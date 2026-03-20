УВКБ ООН окажет помощь семьям-ВПЛ в сумме 11 000 грн весной

Весной 2026 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) открыло электронную регистрацию для получения финансовой поддержки на трехмесячный период для жителей одного из прифронтовых городов, который продолжает страдать от ежедневных обстрелов РФ. Речь идет о возможности оформить выплаты для каждого члена семьи в сумме почти 11 000 грн.

Условия предоставления финпомощи от УВКБ ООН в марте

Управление Верховного комиссара ООН продолжает оказывать поддержку беженцам, искателям убежища и переселенцам во время войны. В частности, оформление выплат доступно для жителей Сум.

Претендентам предоставят финансовую помощь в сумме 3 600 грн для каждого человека в домохозяйстве. Поскольку срок поддержки рассчитан на три месяца, то максимально выплатят почти по 11 000 грн одним траншем.

Необходимо принадлежать к следующим группам:

Заявители должны быть внутренними переселенцами с официальным статусом (переехали из опасных районов за предыдущие полгода); Претенденты являются переселенцами, которые вернулись на свое прежнее место жительства, за последние шесть месяцев; Претенденты являются беженцами, которые выезжали из страны из-за опасности в начале войны, однако прибыли домой.

Среди других требований, которые дадут право на помощь, отсутствие регистрации в подобных программах от других организаций и фондов за последние три месяца.

Кроме того, важно принадлежать к таким уязвимым категориям:

неполная семья, когда одинокие отец или мать занимаются воспитанием детей до 18 лет, или в домохозяйстве есть люди от 55 лет;

семьи, состоящие только из граждан старшего возраста, которым от 55 лет;

домохозяйства, где есть только люди от 55 лет и несовершеннолетние дети;

семьи с лицами с инвалидностью/тяжелыми заболеваниями.

Необходимо, чтобы общие доходы заявителей были низкими, а именно — не превышали 6 300 грн на одного человека в месяц.

Как украинцам зарегистрироваться в программе помощи

Согласно правилам программы, в г. Сумы можно будет зарегистрироваться исключительно, заполнив форму для электронной очереди.

"Если вы заполнили все правильно, то форма успешно отправится и вам автоматически присвоится соответствующий номерок в очереди. Ожидайте звонок от работников пункта сбора данных на денежную помощь от УВКБ ООН и вам сообщат о дне и времени, когда вам необходимо прийти на индивидуальный прием", — объясняют организаторы.

Получить консультацию по поводу помощи можно по номеру: 063 182 68 38.

Частые вопросы

Какая еще помощь доступна для переселенцев весной

Также граждане, которые переехали из опасных районов в Днепропетровскую, Запорожскую, Одесскую, Харьковскую области и имеют статус ВПЛ, смогут оформить финпомощь от БФ "Право на защиту".

Речь идет о реализации проекта "Консорциум Реагирования", в рамках которого предусмотрено предоставление 10 800 грн. Приглашают для участия семьи с лицами с инвалидностью I-II группы, пожилыми людьми.

Где еще доступна помощь семьям-ВПЛ с детьми

Кроме того, весной в Черниговской области можно подать заявки на выплаты от французской гуманитарной организации "Acted" семьям с детьми. Участие смогут принять многодетные семьи с несовершеннолетними детьми, а также с детьми до двух лет.

Каждому в семье предоставят выплату в сумме 3 600 грн в месяц. Средства начислят разово за три месяца.