Рада изменила формат выплат семьям погибших военных — как будут начислять помощь

Выплаты семьям погибших. Фото: Новини.LIVE, Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

В среду, 25 февраля, Верховная Рада Украины приняла законопроект о социальной защите военных. Документ предусматривает новый подход к предоставлению льгот для защитников и выплат семьям погибших.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, передают Новини.LIVE.

Что изменится для семей погибших защитников

В ведомстве напомнили, что до сих пор государство обеспечивало такие выплаты:

семьям погибших — 15 млн грн;

семьям пропавших без вести — 120 тыс. грн ежемесячно.

То есть семьи пропавших без вести получали денежное обеспечение в течение всего времени поиска, а потом еще и полную сумму ОГД. Это создавало диспропорцию в выплатах семьям, пережившим одинаковую потерю.

Законопроектом №13646, который сегодня приняла Рада, устанавливается прозрачный механизм — в случае подтверждения гибели защитника, который считался пропавшим без вести, ОГД (15 млн грн) будет выплачиваться с учетом сумм денежного обеспечения, уже полученных семьей защитника за время его поиска.

"Закон устраняет дискриминацию и ощущение несправедливости между семьями, которые пережили одинаковую потерю. Государство создает прозрачные и понятные условия, гарантируя, что каждая семья получит надлежащий объем помощи независимо от того, как долго длился процесс поиска защитника", — пояснили в Минобороны.

Там также отметили, что государство не будет прекращать поддержку семей погибших защитников после выплаты максимально предусмотренной суммы в 15 миллионов гривен.

После достижения этого лимита и официального подтверждения факта гибели в установленном законом порядке семья получает право на назначение пенсии в связи с потерей кормильца, а также на оформление предусмотренных государством социальных гарантий и льгот.

Что изменится для военнослужащих

По словам министра обороны Михаила Федорова, законопроект №13646 регулирует социальные гарантии для защитников. Во время службы военные имеют гарантированное денежное, медицинское, продовольственное и вещевое обеспечение. Предусмотрены отпуска по семейным обстоятельствам, лечение и реабилитация по решению ВВК. Государство также обеспечивает:

проживание;

бесплатный проезд;

бесплатную почтовую связь.

После возвращения со службы за военным сохраняется право вернуться на работу — на должность, не ниже предыдущей. Предусмотрена помощь в размере средней зарплаты — после постановки на воинский учет.

Защитники получают возможность профессиональной адаптации, полноценный страховой и трудовой стаж, а также право на ежегодный отпуск уже в первый год работы.

