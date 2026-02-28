Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежное обеспечение в ВСУ — какую минимальную сумму выплатят в марте

Денежное обеспечение в ВСУ — какую минимальную сумму выплатят в марте

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 09:55
Денежное обеспечение военнослужащих — какой будет минимальная сумма выплат в марте
Денежное обеспечение в ВСУ. Фото: Новини.LIVE, Генштаб. Коллаж: Новини.LIVE

Украинским военнослужащим ежемесячно выплачивают денежное содержание. Суммы, которые получают защитники, отличаются, в зависимости от многих факторов. Однако есть базовый минимум, одинаковый для всех.

Новини.LIVE рассказывают, какой будет минимальная сумма в марте.

Реклама
Читайте также:

Из чего состоит денежное обеспечение военного

Размер денежного обеспечения военнослужащих определяется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. В частности, речь идет о Порядке выплаты денежного обеспечения военным и отдельным категориям лиц, утвержденном приказом Министерства обороны Украины от 7 июня 2018 года №260, приказ Минобороны от 22 мая 2017 года №280 по организации финансового обеспечения подразделений ВСУ (с изменениями), а также решение Министра обороны Украины от 16 января 2024 года №183/уд.

Денежное содержание военнослужащего формируется из нескольких основных составляющих. В него входят:

  • оклад по воинскому званию;
  • должностной оклад;
  • надбавка за выслугу лет;
  • доплата за работу с государственной тайной;
  • надбавка за особые условия службы;
  • ежемесячная премия и боевые выплаты.

Какой будет минимальная сумма в марте

Минимальную сумму получает рекрут первого тарифного разряда со стажем службы до одного года, который проходит службу на должностях рядового, сержантского, старшинского или офицерского состава. Такому военнослужащему начисляют 20 436,60 грн (до уплаты военного сбора.

После удержания 1,5% на руки выплачивается 20 130,05 грн. Это гарантированный базовый уровень денежного обеспечения без учета дополнительных премий и боевых надбавок.

Отдельно предусмотрены доплаты за выполнение служебных и боевых задач, в частности:

  • 30 000 грн — за выполнение задач вне районов активных боевых действий;
  • 50 000 грн — для военнослужащих, привлеченных к управлению подразделениями;
  • 100 000 грн — для защитников, которые непосредственно выполняют боевые задачи в зоне боевых действий.

Сейчас изменений в порядке начисления денежного обеспечения не запланировано. Поэтому в марте военные будут получать выплаты в соответствии с действующим законодательством и утвержденными нормативными документами.

Ранее мы рассказывали, что защитникам, которые находятся на лечении после ранения, полученного при защите Родины, принадлежат определенные выплаты. Однако в некоторых случаях деньги могут не начислить.

Также узнавайте, какие доплаты положены военнослужащим, которые имеют особые заслуги перед Родиной и отмечены государственными наградами. 1 января 2026 года вступили в законную силу изменения, регулирующие этот вопрос.

зарплаты выплаты ВСУ деньги военнослужащие
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации