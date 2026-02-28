Денежное обеспечение военнослужащих — какой будет минимальная сумма выплат в марте

Денежное обеспечение в ВСУ. Фото: Новини.LIVE, Генштаб. Коллаж: Новини.LIVE

Украинским военнослужащим ежемесячно выплачивают денежное содержание. Суммы, которые получают защитники, отличаются, в зависимости от многих факторов. Однако есть базовый минимум, одинаковый для всех.

Новини.LIVE рассказывают, какой будет минимальная сумма в марте.

Реклама

Читайте также:

Из чего состоит денежное обеспечение военного

Размер денежного обеспечения военнослужащих определяется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. В частности, речь идет о Порядке выплаты денежного обеспечения военным и отдельным категориям лиц, утвержденном приказом Министерства обороны Украины от 7 июня 2018 года №260, приказ Минобороны от 22 мая 2017 года №280 по организации финансового обеспечения подразделений ВСУ (с изменениями), а также решение Министра обороны Украины от 16 января 2024 года №183/уд.

Денежное содержание военнослужащего формируется из нескольких основных составляющих. В него входят:

оклад по воинскому званию;

должностной оклад;

надбавка за выслугу лет;

доплата за работу с государственной тайной;

надбавка за особые условия службы;

ежемесячная премия и боевые выплаты.

Какой будет минимальная сумма в марте

Минимальную сумму получает рекрут первого тарифного разряда со стажем службы до одного года, который проходит службу на должностях рядового, сержантского, старшинского или офицерского состава. Такому военнослужащему начисляют 20 436,60 грн (до уплаты военного сбора.

После удержания 1,5% на руки выплачивается 20 130,05 грн. Это гарантированный базовый уровень денежного обеспечения без учета дополнительных премий и боевых надбавок.

Отдельно предусмотрены доплаты за выполнение служебных и боевых задач, в частности:

30 000 грн — за выполнение задач вне районов активных боевых действий;

50 000 грн — для военнослужащих, привлеченных к управлению подразделениями;

100 000 грн — для защитников, которые непосредственно выполняют боевые задачи в зоне боевых действий.

Сейчас изменений в порядке начисления денежного обеспечения не запланировано. Поэтому в марте военные будут получать выплаты в соответствии с действующим законодательством и утвержденными нормативными документами.

Ранее мы рассказывали, что защитникам, которые находятся на лечении после ранения, полученного при защите Родины, принадлежат определенные выплаты. Однако в некоторых случаях деньги могут не начислить.

Также узнавайте, какие доплаты положены военнослужащим, которые имеют особые заслуги перед Родиной и отмечены государственными наградами. 1 января 2026 года вступили в законную силу изменения, регулирующие этот вопрос.