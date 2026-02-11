Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Выплаты семьям погибших — что изменится уже с 1 марта

Выплаты семьям погибших — что изменится уже с 1 марта

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 17:34
Выплаты семьям погибших — денежную помощь будут распределять по-новому
Деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон Украины, который регулирует вопросы выплат семьям погибших. В частности он совершенствует порядок распределения денежной помощи и предусматривает повышение пенсий.

Подробно об изменениях в механизме выплат семьям погибших военных рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на официальный вебпортал Верховной Рады Украины.

Реклама
Читайте также:

Как будут распределять выплаты между членами семьи погибших

Подписанный президентом Закон Украины "О внесении изменения в статью 4 Закона Украины "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан" № 4682-ІХ устраняет пробелы, которые заставляли граждан обращаться в суд из-за неопределенности размера ежемесячной денежной выплаты при наличии двух и более членов семьи погибших (умерших) граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Новым документом предусматривается, что двум и более членам семей погибших (умерших) граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, на которых распространяется действие Закона Украины "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан", ежемесячная денежная выплата будет назначаться равными частями.

Какие выплаты семьям погибших возрастут

Законом № 4682-ІХ также уже с 1 марта 2026 года повышается размер ежемесячной денежной выплаты членам семей погибших (умерших) граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Речь идет о:

  • пенсионных выплатах для нетрудоспособных членов семей (родителей, жен, мужей), а также детей павших или пропавших без вести защитников, которым вместо пенсии назначена государственная социальная помощь — минимум 12 810 грн на человека (сейчас эта выплата составляет 7,8 тыс. грн;
  • пенсионные выплаты и государственную социальную помощь для семей погибших защитников и защитниц, в которых она назначена на двух и более людей (кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа) — не менее 10 020 грн на каждого человека (сейчас — 6,1 тыс. грн).

Начиная с 1 марта 2027 года, указанные размеры выплат ежегодно будут индексироваться.

Ранее мы писали, когда в случае гибели военного право на выплату получают родственники второй очереди.

Также узнавайте, как отличается денежная помощь в случае смерти и гибели военного.

выплаты военные материальная помощь погибшие денежная помощь
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации