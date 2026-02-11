Выплаты семьям погибших — денежную помощь будут распределять по-новому

Деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон Украины, который регулирует вопросы выплат семьям погибших. В частности он совершенствует порядок распределения денежной помощи и предусматривает повышение пенсий.

Подробно об изменениях в механизме выплат семьям погибших военных рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на официальный вебпортал Верховной Рады Украины.

Как будут распределять выплаты между членами семьи погибших

Подписанный президентом Закон Украины "О внесении изменения в статью 4 Закона Украины "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан" № 4682-ІХ устраняет пробелы, которые заставляли граждан обращаться в суд из-за неопределенности размера ежемесячной денежной выплаты при наличии двух и более членов семьи погибших (умерших) граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Новым документом предусматривается, что двум и более членам семей погибших (умерших) граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, на которых распространяется действие Закона Украины "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан", ежемесячная денежная выплата будет назначаться равными частями.

Какие выплаты семьям погибших возрастут

Законом № 4682-ІХ также уже с 1 марта 2026 года повышается размер ежемесячной денежной выплаты членам семей погибших (умерших) граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Речь идет о:

пенсионных выплатах для нетрудоспособных членов семей (родителей, жен, мужей), а также детей павших или пропавших без вести защитников, которым вместо пенсии назначена государственная социальная помощь — минимум 12 810 грн на человека (сейчас эта выплата составляет 7,8 тыс. грн;

пенсионные выплаты и государственную социальную помощь для семей погибших защитников и защитниц, в которых она назначена на двух и более людей (кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа) — не менее 10 020 грн на каждого человека (сейчас — 6,1 тыс. грн).

Начиная с 1 марта 2027 года, указанные размеры выплат ежегодно будут индексироваться.

