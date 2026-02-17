Видео
Україна
Видео

Главная Финансы ВПЛ лишают выплат на проживание — какое правило нельзя нарушать

Дата публикации 17 февраля 2026 20:50
Лишняя помощь для ВПЛ - по какой причине украинка должна вернуть деньги государству
Беженцы на границе. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине лишают государственной помощи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), если они выезжают за границу. В отдельных случаях с граждан могут даже взимать излишне выплаченные средства.

Об этом указано в одном из постановлений Основянского районного суда, что в Харькове.

Что известно о возвращении выплат ВПЛ

Одна из украинок 5 октября 2022 года получила справку ВПЛ и право ежемесячно получать от государства денежную помощь в 2 000 гривен. Но 19 ноября 2024 года стало известно, что гражданка выехала за пределы Украины через пункт пропуска Ягодин.

После получения информации о выезде, орган социальной защиты решил, что с 1 января 2025 начисление денежной помощи прекращается, поскольку женщина выехала за границу и потеряла право пользоваться помощью на проживание ВПЛ.

Однако в Областном центре по начислению и осуществлению социальных выплат сообщили, что женщине переплатили 6 000 гривен в период с 1 января по 31 марта 2025 года. Ей направили требование о добровольном возврате средств, которое осталось без реакции.

Решение суда

Из материалов дела следует, что во время рассмотрения ответчицы на заседании не было, а сам судебный процесс состоялся по упрощенному исковому производству. В итоге, суд постановил взыскать с украинки:

  • 6 000 гривен излишне выплаченной помощи на проживание;
  • более 3 000 гривен судебного сбора.

В постановлении говорится и о том, что суд признал, что деньги женщине выплачивались даже после прекращения правовых оснований. По этой причине переплату ВПЛ придется вернуть государству.

Ранее мы рассказывали, что механизм выплат на проживание для ВПЛ изменился в 2026 году. Некоторых из переселенцев обязали повторно подавать документы, чтобы подтвердить право на финпомощь. Также мы писали, что переселенцы в этом году продолжат оформлять субсидию на аренду жилья. Эта выплата является индивидуальной и зависит от состава домохозяйства.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
