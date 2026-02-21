Соцвыплаты для украинцев — какую помощь будут начислять на карту Ощадбанка

Женщина возле младенца и карточка Ощадбанка в руках у человека. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году ряд новых социальных выплат украинцам будут начислять на специальные счета. Например, чтобы получать пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года и помощи по уходу за ребенком "єЯсла" нужно, чтобы была карточка Ощадбанка.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ), передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Подробнее о детских выплатах

Отмечается, что новые выплаты на детей введены Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению материнства (отцовства) с профессиональной деятельностью". А в Кабинете министров утвердили постановление №169, в котором определили порядок назначения и выплаты финансовой поддержки семьям с детьми.

В ПФУ отмечают, что в 2026 году деньги за уход за ребенком до одного года и помощь по программе "єЯсла" родителям будут выплачивать на специальные счета с особым режимом использования.

Как получить счет для выплат

Сейчас открыть счет с особым режимом использования можно в любом отделении государственного Ощадбанка. Затем, когда один из родителей будет готовить заявление о назначении детских выплат, ему обязательно нужно будет указать реквизиты счета с особым режимом использования.

Что еще стоит знать

Напомним, программу "еЯсла" создали для родителей, воспитывающих детей от 1 до 3 лет. Так государство будет способствовать гражданам в попытке вернуться на работу. По программе украинцам будут начислять от 8 000 до 16 000 гривен, которые можно будет использовать на няню, чтобы нанять личного ассистента, чтобы оплатить пребывание ребенка в дошкольном учебном заведении и тому подобное.

По 7 000 гривен с 1 января 2026 года будут выплачивать родителям за воспитание детей до 1 года. А семьи, которые воспитывают маленьких украинцев с инвалидностью, будут получать по 10 500 гривен.

Ранее стало известно, что благотворительный фонд "Право на защиту" предоставит финподдержку жителям одной из громад в Днепропетровской области. Речь идет о выплате по 3 600 гривен каждому человеку в семей. Еще рассказывали, Норвежский совет по делам беженцев принимает заявки от украинцев на получение денежной помощи. Регистрироваться в программе до 25 февраля могут уязвимые слои населения.