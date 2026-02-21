Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Деньги на уход за ребенком — что обязательно должны сделать родители

Деньги на уход за ребенком — что обязательно должны сделать родители

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 23:16
Соцвыплаты для украинцев — какую помощь будут начислять на карту Ощадбанка
Женщина возле младенца и карточка Ощадбанка в руках у человека. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году ряд новых социальных выплат украинцам будут начислять на специальные счета. Например, чтобы получать пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года и помощи по уходу за ребенком "єЯсла" нужно, чтобы была карточка Ощадбанка. 

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ), передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о детских выплатах

Отмечается, что новые выплаты на детей введены Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению материнства (отцовства) с профессиональной деятельностью". А в Кабинете министров утвердили постановление №169, в котором определили порядок назначения и выплаты финансовой поддержки семьям с детьми.

В ПФУ отмечают, что в 2026 году деньги за уход за ребенком до одного года и помощь по программе "єЯсла" родителям будут выплачивать на специальные счета с особым режимом использования.

Как получить счет для выплат

Сейчас открыть счет с особым режимом использования можно в любом отделении государственного Ощадбанка. Затем, когда один из родителей будет готовить заявление о назначении детских выплат, ему обязательно нужно будет указать реквизиты счета с особым режимом использования.

Что еще стоит знать

Напомним, программу "еЯсла" создали для родителей, воспитывающих детей от 1 до 3 лет. Так государство будет способствовать гражданам в попытке вернуться на работу. По программе украинцам будут начислять от 8 000 до 16 000 гривен, которые можно будет использовать на няню, чтобы нанять личного ассистента, чтобы оплатить пребывание ребенка в дошкольном учебном заведении и тому подобное.

По 7 000 гривен с 1 января 2026 года будут выплачивать родителям за воспитание детей до 1 года. А семьи, которые воспитывают маленьких украинцев с инвалидностью, будут получать по 10 500 гривен.

Ранее стало известно, что благотворительный фонд "Право на защиту" предоставит финподдержку жителям одной из громад в Днепропетровской области. Речь идет о выплате по 3 600 гривен каждому человеку в семей. Еще рассказывали, Норвежский совет по делам беженцев принимает заявки от украинцев на получение денежной помощи. Регистрироваться в программе до 25 февраля могут уязвимые слои населения.

выплаты дети Ощадбанк соцвыплаты денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации