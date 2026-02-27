Видео
Финансовые гранты до 65 000 грн — кому и где доступна помощь

27 февраля 2026 13:00
Выплаты до 65 000 грн — где и как украинцам получить финансовые гранты
Женщина и мужчина с бумагами, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В конце февраля 2026 года благотворительная организация "Каритас-Спес Украина" реализует программу по предоставлению грантов для фермерства. В ее рамках учасники смогут получить до 65 000 грн.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

Читайте также:

Кто сможет оформить финансовые гранты до 65 000 грн

Речь идет о предварительной регистрации на проект помощи, присоединиться к которому смогут переселенцы на Волыни.

"Благотворительная организация "Каритас-Спес Украина" объявляет о начале предварительной регистрации на проект "AGRO — улучшение продовольственной безопасности среди семей внутренне перемещенных лиц в Волынской области", — говорится в сообщении.

Инициатива призвана оказать поддержку мелкому сельскому хозяйству и животноводству. Гранты можно будет направить на покупку семян, удобрений, кормов, ветуслуги, молодняк животных, ремонты, инструменты.

Среди условий для регистрации домохозяйств в программе:

  1. Есть статус внутренне-перемещенного домохозяйства;
  2. В наличии — опыт в сферах растениеводства или животноводства;
  3. Семьи в большой степени зависят от агродеятельности;
  4. Частично продают с/х продукцию для дохода (необязательно);
  5. Есть доступ к землям (от 0,15 до 2 гектаров);
  6. Не имели подобной помощи за последние шесть месяцев;
  7. Представитель домохозяйства не зарегистрирован как ФЛП, не имеет аграрного бизнеса.

Как присоединиться к программе и суммы помощи

Согласно условиям благотворительной организации "Каритас-Спес Украина", размеры грантов на основе индивидуального производственного плана предусмотрены следующие:

  • для растениеводства — до 55 000 грн;
  • для животноводства — до 65 000 грн.

Для предварительной регистрации граждане должны заполнить специальную форму.

Какая еще доступна помощь для фермеров

В феврале в двух областях граждане могут также получить гранты на фермерство от представительства "Эстонского совета по делам беженцев". В рамках программы уязвимым группам людей предоставят до 42 000 грн. Деньги можно будет использовать на новый бизнес или восстановление действующего.

В частности, участниками могут стать:

  • пенсионеры;
  • люди с инвалидностью (I-II группа);
  • переселенцы;
  • безработные;
  • многодетные семьи.

Для предварительной регистрации необходимо заполнить форму.

Также сообщали, что украинцам доступно оформление денежной помощи в более 30 000 грн. К проекту могут присоединиться представители сельских хозяйств.

Еще мы рассказывали, что домохозяйствам с лицами пожилого возраста и с инвалидностью окажут помощь в 3 600 грн. Речь идет о реализации программы от общественной организации "Acted".

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
