Выплаты до 65 000 грн — где и как украинцам получить финансовые гранты

Финансовые гранты до 65 000 грн — кому и где доступна помощь
В конце февраля 2026 года благотворительная организация "Каритас-Спес Украина" реализует программу по предоставлению грантов для фермерства. В ее рамках учасники смогут получить до 65 000 грн.
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.
Кто сможет оформить финансовые гранты до 65 000 грн
Речь идет о предварительной регистрации на проект помощи, присоединиться к которому смогут переселенцы на Волыни.
"Благотворительная организация "Каритас-Спес Украина" объявляет о начале предварительной регистрации на проект "AGRO — улучшение продовольственной безопасности среди семей внутренне перемещенных лиц в Волынской области", — говорится в сообщении.
Инициатива призвана оказать поддержку мелкому сельскому хозяйству и животноводству. Гранты можно будет направить на покупку семян, удобрений, кормов, ветуслуги, молодняк животных, ремонты, инструменты.
Среди условий для регистрации домохозяйств в программе:
- Есть статус внутренне-перемещенного домохозяйства;
- В наличии — опыт в сферах растениеводства или животноводства;
- Семьи в большой степени зависят от агродеятельности;
- Частично продают с/х продукцию для дохода (необязательно);
- Есть доступ к землям (от 0,15 до 2 гектаров);
- Не имели подобной помощи за последние шесть месяцев;
- Представитель домохозяйства не зарегистрирован как ФЛП, не имеет аграрного бизнеса.
Как присоединиться к программе и суммы помощи
Согласно условиям благотворительной организации "Каритас-Спес Украина", размеры грантов на основе индивидуального производственного плана предусмотрены следующие:
- для растениеводства — до 55 000 грн;
- для животноводства — до 65 000 грн.
Для предварительной регистрации граждане должны заполнить специальную форму.
Какая еще доступна помощь для фермеров
В феврале в двух областях граждане могут также получить гранты на фермерство от представительства "Эстонского совета по делам беженцев". В рамках программы уязвимым группам людей предоставят до 42 000 грн. Деньги можно будет использовать на новый бизнес или восстановление действующего.
В частности, участниками могут стать:
- пенсионеры;
- люди с инвалидностью (I-II группа);
- переселенцы;
- безработные;
- многодетные семьи.
Для предварительной регистрации необходимо заполнить форму.
Также сообщали, что украинцам доступно оформление денежной помощи в более 30 000 грн. К проекту могут присоединиться представители сельских хозяйств.
Еще мы рассказывали, что домохозяйствам с лицами пожилого возраста и с инвалидностью окажут помощь в 3 600 грн. Речь идет о реализации программы от общественной организации "Acted".
