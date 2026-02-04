Выплаты на детей в 7 тыс. грн — правила оформления и список документов

Взрослые с ребенком. Фото: Freepik

В 2026 году украинские семьи с младенцами могут оформить новую государственную финансовую помощь. Для этого необходимо собрать специальный пакет документов и обратиться за ее назначением лично или дистанционно.

О нюансах предоставления такой выплаты рассказали в главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Волынской области.

Кому предусматривается помощь для младенцев

Соответствующий вопрос регулирует правительственное постановление от №1751 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми" в новой редакции №1805 "Некоторые вопросы предоставления государственной помощи семьям с детьми".

Согласно ему, право на новую выплату имеет мать или законный представитель ребенка, который фактически ухаживает за ребенком до достижения им годовалого возраста. Такая возможность недоступна приемным родителям, родителям-воспитателям, патронатным воспитателям и представителям учреждений, выполняющих функции опекунов или попечителей.

Соответствующий вид помощи является ежемесячным: в 2026 году составляет 7 тыс. грн на каждого ребенка. С 2027 года размер будет утвержден государственным бюджетом на соответствующий год.

В то же время, выплата по уходу за ребенком с инвалидностью, определена с применением коэффициента 1,5.

Особенности назначения и список документов

Как пояснили в фонде, выплату назначают со следующего дня после завершения отпуска в связи с беременностью/родами или выплаты пособия до достижения ребенком годовалого возраста, при условии, что запрос поступил не позднее следующего после достижения ребенком одного года месяца.

Если по состоянию на 1 января 2026 года ребенку не было года, мать или другой законный представитель ребенка имеют право оформить выплату. Помощь назначают по месяц достижения годовалого возраста включительно.

Граждане должны подать такой пакет документов:

Заявление установленной формы (ПКМУ 765); Свидетельство о рождении ребенка (если подает опекун); Решение об установлении опеки (для опекунов).

Оформить выплаты можно наиболее удобным способом. А именно:

через сервисный центр ПФУ;

через портал Дія;

на почте;

портал е-услуг ПФУ;

через мобильное приложение "ПФУ".

Помощь также оказывают в рамках комплексной услуги "еМалятко".

"Важно! Выплата помощи осуществляется получателю на текущий счет со специальным режимом использования, открытый в уполномоченном банке", — добавили в ПФУ.

Ранее мы рассказывали, что Эстонский совет по делам беженцев окажет помощь для пострадавших от войны домохозяйств. Размер выплаты будет достигать 42 тыс. грн.

Еще сообщалось, что в стране действует программа по предоставлению бизнес-грантов в агросфере. В ее рамках можно оформить выплату до 4 тыс. долларов.