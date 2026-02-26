Выплаты в 3 600 грн — кто сможет получить от Acted из тех, кому 60+

Пожилая женщина и деньги. Фото: Freepik Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

До конца марта текущего года семьи, которые пострадали от боевых действий, имеют граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью, могут принять участие в программе помощи от гуманитарной организации "Acted". Заявителям предоставят финансирование в размере 3 600 грн в течение трех месяцев.

Кому предусмотрена финансовая помощь от Acted

Приобщиться к программе денежной помощи ОО "Acted" могут жители Сосницкой громады Сумской области, которые относятся к одной или нескольким уязвимым категориям.

В случае отбора каждый член семьи сможет получить помощь в размере 3 600 грн/месяц. Начисление выплат состоится единовременно за три месяца.

Приглашают к участию отдельные социальные группы населения. Средства предоставят:

Домохозяйствам с лицами с инвалидностью 1-2 группы/тяжелыми болезнями/маломобильными людьми; Семьям с пожилыми людьми (от 60 лет); Многодетным семьям с детьми до 18 лет; Домохозяйствам с детьми до двух лет; Семьям с беременными женщинами; Домохозяйствам, которые возглавляют одинокие женщины или отцы; Семьям, у которых полностью/частично разрушено жилье, сами были ранены или потеряли родных.

Как зарегистрироваться в программе помощи и контакты

Заявки для участия в программе помощи от гуманитарной организации "Acted" можно будет подавать до 31 марта 2026 года. Уточнить детали по выплатам можно, обратившись в организацию Acted по следующим номерам:

+38 (067) 131 10 02;

+38 (063) 453 57 10;

+38 (095) 285 29 84.

Однако наличие категорий уязвимости не дает гарантии получения денежной помощи, добавили организаторы.

Какая еще доступная помощь для украинцев

Также в Сумах и области граждане могут обратиться за оформлением финпомощи от UNHCR Ukraine. Мобильные бригады работают в ряде населенных пунктов. По правилам, денежная поддержка предусмотрена для двух групп граждан:

переселенцев с официальным статусом, полученным за последние шесть месяцев;

беженцев с официальным документом о факте выезда и возвращения на свой адрес.

Информацию о том, как получить выплаты, можно узнать по номеру: 063 182 68 38.

