Выплаты в 3 600 грн — кто сможет получить от Acted из тех, кому 60+

Финансовая помощь от Acted — как получить 3600 грн тем, кому 60+
До конца марта текущего года семьи, которые пострадали от боевых действий, имеют граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью, могут принять участие в программе помощи от гуманитарной организации "Acted". Заявителям предоставят финансирование в размере 3 600 грн в течение трех месяцев.
Кому предусмотрена финансовая помощь от Acted
Приобщиться к программе денежной помощи ОО "Acted" могут жители Сосницкой громады Сумской области, которые относятся к одной или нескольким уязвимым категориям.
В случае отбора каждый член семьи сможет получить помощь в размере 3 600 грн/месяц. Начисление выплат состоится единовременно за три месяца.
Приглашают к участию отдельные социальные группы населения. Средства предоставят:
- Домохозяйствам с лицами с инвалидностью 1-2 группы/тяжелыми болезнями/маломобильными людьми;
- Семьям с пожилыми людьми (от 60 лет);
- Многодетным семьям с детьми до 18 лет;
- Домохозяйствам с детьми до двух лет;
- Семьям с беременными женщинами;
- Домохозяйствам, которые возглавляют одинокие женщины или отцы;
- Семьям, у которых полностью/частично разрушено жилье, сами были ранены или потеряли родных.
Как зарегистрироваться в программе помощи и контакты
Заявки для участия в программе помощи от гуманитарной организации "Acted" можно будет подавать до 31 марта 2026 года. Уточнить детали по выплатам можно, обратившись в организацию Acted по следующим номерам:
- +38 (067) 131 10 02;
- +38 (063) 453 57 10;
- +38 (095) 285 29 84.
Однако наличие категорий уязвимости не дает гарантии получения денежной помощи, добавили организаторы.
Какая еще доступная помощь для украинцев
Также в Сумах и области граждане могут обратиться за оформлением финпомощи от UNHCR Ukraine. Мобильные бригады работают в ряде населенных пунктов. По правилам, денежная поддержка предусмотрена для двух групп граждан:
- переселенцев с официальным статусом, полученным за последние шесть месяцев;
- беженцев с официальным документом о факте выезда и возвращения на свой адрес.
Информацию о том, как получить выплаты, можно узнать по номеру: 063 182 68 38.
