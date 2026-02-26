Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Финансовая помощь от Acted — как получить 3600 грн тем, кому 60+

Финансовая помощь от Acted — как получить 3600 грн тем, кому 60+

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 11:00
Выплаты в 3 600 грн — кто сможет получить от Acted из тех, кому 60+
Пожилая женщина и деньги. Фото: Freepik Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

До конца марта текущего года семьи, которые пострадали от боевых действий, имеют граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью, могут принять участие в программе помощи от гуманитарной организации "Acted". Заявителям предоставят финансирование в размере 3 600 грн в течение трех месяцев.

О том, кто и где сможет подать заявку, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Кому предусмотрена финансовая помощь от Acted

Приобщиться к программе денежной помощи ОО "Acted" могут жители Сосницкой громады Сумской области, которые относятся к одной или нескольким уязвимым категориям.

В случае отбора каждый член семьи сможет получить помощь в размере 3 600 грн/месяц. Начисление выплат состоится единовременно за три месяца.

Приглашают к участию отдельные социальные группы населения. Средства предоставят:

  1. Домохозяйствам с лицами с инвалидностью 1-2 группы/тяжелыми болезнями/маломобильными людьми;
  2. Семьям с пожилыми людьми (от 60 лет);
  3. Многодетным семьям с детьми до 18 лет;
  4. Домохозяйствам с детьми до двух лет;
  5. Семьям с беременными женщинами;
  6. Домохозяйствам, которые возглавляют одинокие женщины или отцы;
  7. Семьям, у которых полностью/частично разрушено жилье, сами были ранены или потеряли родных.

Как зарегистрироваться в программе помощи и контакты

Заявки для участия в программе помощи от гуманитарной организации "Acted" можно будет подавать до 31 марта 2026 года. Уточнить детали по выплатам можно, обратившись в организацию Acted по следующим номерам:

  • +38 (067) 131 10 02;
  • +38 (063) 453 57 10;
  • +38 (095) 285 29 84.

Однако наличие категорий уязвимости не дает гарантии получения денежной помощи, добавили организаторы.

Какая еще доступная помощь для украинцев

Также в Сумах и области граждане могут обратиться за оформлением финпомощи от UNHCR Ukraine. Мобильные бригады работают в ряде населенных пунктов. По правилам, денежная поддержка предусмотрена для двух групп граждан:

  • переселенцев с официальным статусом, полученным за последние шесть месяцев;
  • беженцев с официальным документом о факте выезда и возвращения на свой адрес.

Информацию о том, как получить выплаты, можно узнать по номеру: 063 182 68 38.

Ранее мы рассказывали, что украинцам доступна денежная помощь в более 30 000 грн. К проекту могут присоединиться те, кто планирует заниматься сельским хозяйством.

Также писали, что в начале весны 2026 года украинцам с инвалидностью и лицам с ограниченной мобильностью окажут помощь. Средства предусмотрены для тех, у кого есть статус внутреннего переселенца.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации