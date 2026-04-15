Выплаты от Франции: кому и где доступны гранты от 29 000 до 42 000 грн весной

В апреле 2026 года французская неправительственная гуманитарная организация "Acted" предоставит жителям одного из прифронтовых регионов финансовую помощь. Выплаты смогут получить исключительно социально уязвимые категории населения в размере до 42 000 грн.

Кто из украинцев сможет оформить помощь от Франции

Французская организация весной работает в Сумской области, предоставляя финпомощь гражданам на поддержку хозяйственной деятельности во время войны. В частности, обратиться за выплатами могут жители таких населенных пунктов Николаевской поселковой громады: Николаевка, Аркавское, Бутовщина, Веселое, Гостинное, Желобок, Зоряное, Калиновка, Пащенково, Стрельцево, Самара, Слобожанское и Сушилино.

Принять участие в грантовой программе по поддержке хозяйственной деятельности могут следующие уязвимые категории граждан:

Переселенцы с территории активных боевых действий; Граждане, пострадавшие от войны (разрушенное жилье/хозяйство/потеря работы/дохода/средств производства); Семьи с тремя и более детьми до 18 лет; Домохозяйства с детьми до двух лет; Семьи с беременными женщинами; Безработные предпенсионного возраста (от 50 лет); Домохозяйства с лицами с инвалидностью; Семьи с гражданами с тяжелыми болезнями; Люди пожилого возраста (от 60 лет); Домохозяйства, возглавляемые женщинами; Семьи, возглавляемые родителями-одиночками.

Размеры грантов и другие условия программы

В рамках программы поддержки французская неправительственная гуманитарная организация "Acted" обещает предоставить жителям из прифронтовых населенных пунктов гранты в размере от 29 000 до 42 000 грн.

При этом запрещено отдельно подаваться и претендовать на получение помощи одновременно лицам, которые находятся между собой в родственных отношениях и проживают одной семьей.

Подробную информацию о программе и рекомендации по заявкам можно узнать во время информационных сессий, которые будут проводить представители организации в Николаевской громаде:

17 апреля 2026 года в 10.00 по адресу: поселок Николаевка, ул. Свободы, 2 (поселковый совет);

17 апреля 2026 года в 12.00 по адресу: поселок Николаевка, ул. Центральная, 2 (библиотека).

"Также, сообщаем, что домохозяйства, которые в 2025 году получили материальную помощь от Красного Креста данную помощь не получат!", — добавили организаторы.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: +38 063 453 57 23.

