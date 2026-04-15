Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Франция выплатит украинцам до 42 000 грн: кто в списке

Франция выплатит украинцам до 42 000 грн: кто в списке

Ua ru
Дата публикации 15 апреля 2026 13:00
Выплаты от Франции: кому и где доступны гранты от 29 000 до 42 000 грн весной
Человек держит купюры в руках. Фото: Новини.LIVЕ

В апреле 2026 года французская неправительственная гуманитарная организация "Acted" предоставит жителям одного из прифронтовых регионов финансовую помощь. Выплаты смогут получить исключительно социально уязвимые категории населения в размере до 42 000 грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на соответствующее объявление одной из громад.

Кто из украинцев сможет оформить помощь от Франции

Французская организация весной работает в Сумской области, предоставляя финпомощь гражданам на поддержку хозяйственной деятельности во время войны. В частности, обратиться за выплатами могут жители таких населенных пунктов Николаевской поселковой громады: Николаевка, Аркавское, Бутовщина, Веселое, Гостинное, Желобок, Зоряное, Калиновка, Пащенково, Стрельцево, Самара, Слобожанское и Сушилино.

Принять участие в грантовой программе по поддержке хозяйственной деятельности могут следующие уязвимые категории граждан:

  1. Переселенцы с территории активных боевых действий;
  2. Граждане, пострадавшие от войны (разрушенное жилье/хозяйство/потеря работы/дохода/средств производства);
  3. Семьи с тремя и более детьми до 18 лет;
  4. Домохозяйства с детьми до двух лет;
  5. Семьи с беременными женщинами;
  6. Безработные предпенсионного возраста (от 50 лет);
  7. Домохозяйства с лицами с инвалидностью;
  8. Семьи с гражданами с тяжелыми болезнями;
  9. Люди пожилого возраста (от 60 лет);
  10. Домохозяйства, возглавляемые женщинами;
  11. Семьи, возглавляемые родителями-одиночками.

Размеры грантов и другие условия программы

В рамках программы поддержки французская неправительственная гуманитарная организация "Acted" обещает предоставить жителям из прифронтовых населенных пунктов гранты в размере от 29 000 до 42 000 грн.

Читайте также:

При этом запрещено отдельно подаваться и претендовать на получение помощи одновременно лицам, которые находятся между собой в родственных отношениях и проживают одной семьей.

Подробную информацию о программе и рекомендации по заявкам можно узнать во время информационных сессий, которые будут проводить представители организации в Николаевской громаде:

  • 17 апреля 2026 года в 10.00 по адресу: поселок Николаевка, ул. Свободы, 2 (поселковый совет);
  • 17 апреля 2026 года в 12.00 по адресу: поселок Николаевка, ул. Центральная, 2 (библиотека).

"Также, сообщаем, что домохозяйства, которые в 2025 году получили материальную помощь от Красного Креста данную помощь не получат!", — добавили организаторы.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: +38 063 453 57 23.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в апреле JERU при финподдержке ФРГ предоставит украинцам по 1 100 евро. В частности, претендовать на выплаты могут внутренне перемещенные лица, одинокие отцы/матери, многодетные семьи.

Еще Новини.LIVE писали, что украинцы могут оформить разовую помощь от ЮНИСЕФ в Полтавском регионе. По программе, для семей с детьми на основе заверенных копий документов обещают выплатить по 400 долларов.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации