Главная Финансы УВКБ ООН будет выплачивать большую помощь: кому и сколько будут начислять

Дата публикации 17 апреля 2026 17:59
УВКБ ООН увеличивает помощь ВПЛ и пострадавшим от войны: как получить 12 300 грн
Передача денег из рук в руки. Фото: Новини.LIVE

С апреля 2026 года УВКБ ООН вводит обновленную программу для некоторых украинцев. Речь идет о гражданах, пострадавших в результате войны. Для них, в частности, размер финансовой помощи возрастет до 12 300 гривен.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Павел Фролов, передает Новини.LIVE.

Как изменится помощь и на кого рассчитаны выплаты

Сумма рассчитана на три месяца. Ожидается, что размер выплат в 12 300 гривен будет покрывать базовые потребности населения. По информации депутата, деньги будут предоставлять тем, кто:

  • эвакуировался в течение последних 45 дней, поскольку существовала угроза для жизни;
  • пострадал от обстрелов в течение последних 45 дней;
  • переместился в течение последних 6 месяцев и относится к уязвимым категориям;
  • вернулся на постоянное место жительства или приехал из-за границы, куда вынужденно уехал с 24 февраля 2022 года;
  • не получал финансовую поддержку от других международных организаций в течение последних трех месяцев;
  • имеет месячный доход на одного члена семьи не более 8300 грн (для тех, кто переместился от 45 дней до 6 месяцев или вернулся).
УВК ООН с апреля будет предоставлять новую финпомощь украинцам. Скриншот: Павел Фролов/Telegram

Как подать заявку

Заявки подаются в пунктах сбора данных УВКБ ООН. Они работают в 12 областях, а актуальные адреса есть на сайте партнера программы — БФ "Право на жизнь". При подачи заявки должны присутствовать все члены семьи. Однако это правило не касается маломобильных украинцев: подтвердить их отсутствие можно медицинскими справками.

Как сообщали Новини.LIVE, ВПЛ и граждане, которые вернулись в Украину после пребывания за границей, могут получить деньги на аренду жилья от УВК ООН. Такая возможность доступна для семей из Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Киевской областей и Киева. Воспользоваться программой смогут те, кто самостоятельно будет искать жилье для аренды и сможет оплатить два месяца аренды (расходы компенсирует фонд).

Еще Новини.LIVE рассказывали, что весной этого года в Харьковской области работает программа по помощи бизнесу. Предпринимателям предоставляют 56 000 гривен. Программу финансирует немецкое правительство.

финансовая помощь ВПЛ денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
