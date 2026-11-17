Деньги в руках на фоне квитанций. Фото: Новини.LIVE

Вторая квартира или дом в собственности могут стать причиной отказа в субсидии. Даже недвижимость, которой владелец практически не пользуется, может лишить шанса на получение помощи. Но бывают ситуации, когда государство все же разрешает получать деньги на оплату коммунальных услуг. И таких исключений несколько.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения Пенсионного фонда Украины.

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На что могут рассчитывать украинцы, у которых две квартиры

По правилам, если у человека более одного жилого помещения, в субсидии могут отказать. Это касается как квартир, так и частных домов. Оформить две субсидии одновременно на разные жилые помещения тоже нельзя.

К тому же Пенсионный фонд проверяет имущество не только заявителя, но и всех членов его домохозяйства и их семей. Например, если одна квартира оформлена на мужа, а вторая — на жену, это также будет учтено при назначении помощи. Однако для некоторых могут сделать исключение.

Кому разрешат получать субсидию при наличии двух жилых помещений

Есть несколько случаев, когда дополнительная недвижимость не мешает получать помощь на коммунальные услуги:

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Квартира находится в совместной собственности. Если человек владеет только долей жилья или недвижимость принадлежит нескольким владельцам совместно, это может быть исключением из общего правила. Второе жилье досталось по наследству. Для отдельных категорий пенсионеров предусмотрена возможность сохранить субсидию, даже если они унаследовали еще одну квартиру или дом. Но есть обязательное условие: ни одно из жилых помещений не должно сдаваться в аренду. Недвижимость находится в селе. Жилье в сельской местности относится к исключениям, которые учитываются при назначении субсидии. Квартира осталась на оккупированной территории. Для недвижимости на временно оккупированных территориях также предусмотрены особые правила. Дом разрушен или непригоден для проживания. Если жилье пострадало в результате боевых действий, терактов или диверсий, его наличие также может не учитываться в качестве основания для отказа. Но это необходимо подтвердить официальными документами.

Кто и сколько субсидии получит на зиму

Чтобы получить субсидию с начала отопительного сезона, заявление нужно подать до 30 ноября включительно. Если обратиться позже, помощь назначат с месяца обращения. Отопительный сезон для субсидий длится с 1 октября 2026 года по 30 апреля 2027 года, но расходы на отопление рассчитываются за период с 16 октября по 15 апреля. Поэтому за октябрь учитываются 16 дней отопления, а за апрель — 15, независимо от того, когда фактически начали подавать тепло.

Единой суммы субсидии для всех нет. Пенсионный фонд учитывает доходы семьи, количество ее членов, стоимость коммунальных услуг и социальные нормативы. Чем меньше доход на одного человека, тем меньше семья должна оплачивать самостоятельно.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как пенсионерам сохранить право на субсидию зимой. Если по газу есть просроченный долг, его нужно погасить или оформить реструктуризацию, а затем получить подтверждающий документ от Нафтогаза. Справку можно оформить онлайн в личном кабинете или заказать через терминалы самообслуживания.

Также Новини.LIVE писали, когда льготники могут лишиться скидки на коммунальные услуги. О вступлении в брак, переезде, смене поставщика услуг или персональных данных необходимо уведомить Пенсионный фонд в течение 30 дней. Если пропустить этот срок, выплаты могут быть пересчитаны или прекращены.