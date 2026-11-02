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Главная Финансы Льготы на услуги ЖКХ под угрозой: что нужно сделать за 30 дней

Льготы на услуги ЖКХ под угрозой: что нужно сделать за 30 дней

Ua ru
2 ноября 2026 08:50
Жилищные льготы можно потерять: кто должен обратиться в ПФУ в течение 30 дней
Человек держит счет за коммунальные услуги и деньги. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году лица, имеющие право на льготы, могут лишиться государственной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) по ряду причин. Чтобы этого не произошло и сохранить право на льготы, граждане должны обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в течение 30 дней.

О том, кто может лишиться помощи, сообщает сайт Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

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Почему льготы на коммунальные услуги могут отменить

Граждане, получающие льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, обязаны информировать ПФУ о любых изменениях, способных повлиять на право на льготу или ее размер, в течение 30 календарных дней с момента их возникновения.

Обновление информации важно, поскольку право на льготу и ее своевременное предоставление в значительной степени зависят от актуальности данных в госреестрах. В случае несообщения — фонд пересмотрит право на льготу и сумму помощи.

"Если обстоятельства, влияющие на льготу, изменились, но информация не была обновлена, ПФУ может произвести перерасчет. В случае возникновения обстоятельств, из-за которых льгота больше не может предоставляться, ее выплату прекращают со следующего месяца после наступления соответствующего события", — говорится в сообщении.

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В таких условиях необходимо подать новое заявление и обновленные документы.

О каких обстоятельствах должен знать Пенсионный фонд

Лица, имеющие право на льготу и получающие помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, обязаны информировать ПФУ о следующих изменениях:

  1. Изменение состава семьи. В частности, речь идет о вступлении в брак или разводе, рождении ребенка или смерти члена домохозяйства, на которого распространяется льгота.
  2. Изменение адреса проживания. В случае переезда необходимо обновить данные, чтобы льгота была назначена по новому месту жительства.
  3. Изменение перечня жилищно-коммунальных услуг. Например, если домохозяйство перешло с централизованного отопления на индивидуальное и больше не пользуется данной услугой.
  4. Изменение условий предоставления услуг. В случае смены управляющего многоквартирным домом или поставщика коммунальных услуг. Также это актуально, если было создано объединение совладельцев многоквартирного дома.
  5. Обновление персональных данных или документов. Если изменились данные, внесенные в реестры, истек срок действия документа, подтверждающего право на льготу, или получен новый льготный статус.

Как подать обновленную информацию в ПФУ

Граждане, получающие льготы, могут подать необходимые документы несколькими способами. Льготники могут обратиться:

  • лично в отделение Пенсионного фонда;
  • удаленно, отправив документы по почте;
  • онлайн, воспользовавшись электронными сервисами.

В частности, изменения, касающиеся адреса проживания, можно подать:

  • через портал электронных услуг Пенсионного фонда;
  • через мобильное приложение ПФУ;
  • портал государственных услуг "Дія".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторым клиентам Нафтогаза необходимо переоформить личные счета. Это позволит избежать проблем при расчетах за газ. Речь идет об обновлении персонального номера. Он закрепляется за каждым клиентом компании. Благодаря ему становится доступна информация о потребителе и появляется возможность его идентификации в системе.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в октябре Нафтогаз расширил возможности сервиса "Куб", добавив возможность управлять счетами за различные коммунальные услуги. В нем можно подключить все услуги по своему адресу. Такая возможность доступна жителям пяти крупнейших городов: Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Львова.

коммунальные услуги ЖКХ ПФУ деньги льготы
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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