Жилищные льготы можно потерять: кто должен обратиться в ПФУ в течение 30 дней

Человек держит счет за коммунальные услуги и деньги. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году лица, имеющие право на льготы, могут лишиться государственной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) по ряду причин. Чтобы этого не произошло и сохранить право на льготы, граждане должны обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в течение 30 дней.

О том, кто может лишиться помощи, сообщает сайт Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

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Почему льготы на коммунальные услуги могут отменить

Граждане, получающие льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, обязаны информировать ПФУ о любых изменениях, способных повлиять на право на льготу или ее размер, в течение 30 календарных дней с момента их возникновения.

Обновление информации важно, поскольку право на льготу и ее своевременное предоставление в значительной степени зависят от актуальности данных в госреестрах. В случае несообщения — фонд пересмотрит право на льготу и сумму помощи.

"Если обстоятельства, влияющие на льготу, изменились, но информация не была обновлена, ПФУ может произвести перерасчет. В случае возникновения обстоятельств, из-за которых льгота больше не может предоставляться, ее выплату прекращают со следующего месяца после наступления соответствующего события", — говорится в сообщении.

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В таких условиях необходимо подать новое заявление и обновленные документы.

О каких обстоятельствах должен знать Пенсионный фонд

Лица, имеющие право на льготу и получающие помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, обязаны информировать ПФУ о следующих изменениях:

Изменение состава семьи. В частности, речь идет о вступлении в брак или разводе, рождении ребенка или смерти члена домохозяйства, на которого распространяется льгота. Изменение адреса проживания. В случае переезда необходимо обновить данные, чтобы льгота была назначена по новому месту жительства. Изменение перечня жилищно-коммунальных услуг. Например, если домохозяйство перешло с централизованного отопления на индивидуальное и больше не пользуется данной услугой. Изменение условий предоставления услуг. В случае смены управляющего многоквартирным домом или поставщика коммунальных услуг. Также это актуально, если было создано объединение совладельцев многоквартирного дома. Обновление персональных данных или документов. Если изменились данные, внесенные в реестры, истек срок действия документа, подтверждающего право на льготу, или получен новый льготный статус.

Как подать обновленную информацию в ПФУ

Граждане, получающие льготы, могут подать необходимые документы несколькими способами. Льготники могут обратиться:

лично в отделение Пенсионного фонда;

удаленно, отправив документы по почте;

онлайн, воспользовавшись электронными сервисами.

В частности, изменения, касающиеся адреса проживания, можно подать:

через портал электронных услуг Пенсионного фонда;

через мобильное приложение ПФУ;

портал государственных услуг "Дія".

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