Коммунальные платежи, деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине домохозяйства, в которых проживают пожилые люди, могут остаться без субсидии на отопительный сезон при наличии просроченных платежей. Важно не просто погасить задолженность, но и получить документальное подтверждение отсутствия долга. В частности, такие требования актуальны для тех, кто планирует получить помощь в оплате зимой за услугу газоснабжения.

О том, какие документы необходимы пенсионерам, рассказывают Новини.LIVE.

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Что необходимо пожилым людям для оформления субсидии

Пожилые граждане, не имеющие права на льготы, могут оформить жилищную субсидию. Для этого пенсионеру нужно подготовить базовый пакет документов и обратиться в отделение Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Согласно правилам, размер субсидии будет зависеть от дохода домохозяйства. В частности, для пожилых граждан

при расчете помощи с начала отопительного сезона (с октября) будут учитываться:

Для неработающих лиц — начисленную пенсию за август текущего года.

Если пенсионер работает — будет учтена заработная плата.

Любые другие доходы (в частности, сдача имущества или земли в аренду, дивиденды, некоторые социальные выплаты).

Среди основных документов для оформления помощи на оплату коммунальных услуг:

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Заявление о назначении жилищной субсидии. Декларация о доходах/расходах заявителя. Паспорт гражданина Украины/ID-карта. Идентификационный код. Номер банковского счета в формате IBAN (для зачисления средств субсидии). Договор аренды жилья — в случае, если пенсионер проживает в чужом жилье. Документы, подтверждающие отсутствие проживания зарегистрированных лиц (справка с места учебы/работы в другом городе, справка ЖЭК/ОСМД или акт обследования) — в случае, если по данному адресу зарегистрированы граждане, которые фактически там не проживают.

При этом такая помощь не будет предоставлена на те услуги, по которым зафиксированы задолженности. При таких условиях потребуется документ, подтверждающий погашение задолженности, или договор о реструктуризации долга.

В частности, должникам в течение отопительного сезона важно своевременно рассчитаться с газоснабжающей компанией "Нафтогаз Украины", чтобы иметь право на субсидию. Этот факт должен быть зафиксирован документально.

Как получить справку об отсутствии задолженности перед Нафтогазом

По информации компании, оформление субсидии на газ будет невозможно для тех, у кого ранее были просроченные платежи. Назначение субсидии станет возможным исключительно на основании уплаты суммы задолженности и при наличии справки, подтверждающей это.

При отсутствии справки о погашении задолженности — заявителям могут законно отказать в помощи, несмотря на холодный сезон. Также есть возможность оформить реструктуризацию задолженности.

В компании пояснили, что клиенты после погашения задолженности смогут заказать справку несколькими способами. Это можно сделать удаленно на сайте Нафтогаза, в терминалах самообслуживания (Ощадбанк, ПриватБанк, EasyPay, City24).

В частности, за считанные минуты справку об отсутствии задолженности можно получить в личном кабинете газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Для этого нужно выполнить несколько шагов:

Войти в личный кабинет, введя логин и пароль.

Перейти в раздел "Онлайн-услуги".

Найти в списке документов "Справку о состоянии счета".

Нажать на кнопку "Сформировать".

Получить справку, которую можно скачать или отправить на электронную почту.

Также можно обратиться в Центр обслуживания клиентов или отделение Нафтогаза.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, кто и какую сумму субсидии получит на зиму. По данным ПФУ, обязательная доля расходов на оплату коммунальных услуг определяется исходя из благосостояния семьи. После этого определяется доход на одного человека в семье: общий месячный доход делится на количество человек.

Еще Новини.LIVE писали о том, что льготники могут лишиться государственной помощи в оплате коммунальных услуг по ряду причин. Чтобы этого избежать, они должны своевременно информировать Пенсионный фонд о любых изменениях, которые могли произойти и которые могут повлиять на размер или право на помощь. Обратиться в фонд необходимо в течение 30 дней с соответствующими документами.