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Главная Финансы Субсидия на зиму для тех, кому 60+: кто и как может оформить

Субсидия на зиму для тех, кому 60+: кто и как может оформить

Ua ru
23 октября 2026 08:50
Субсидия на коммунальные услуги: кто из пенсионеров может оформить в октябре Новини.LIVE
Человек держит квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине с началом отопительного сезона 2026–2027 годов начался процесс начисления жилищных субсидий. Помощью в оплате жилищно-коммунальных услуг могут воспользоваться все, чьи доходы не позволяют в полной мере оплачивать счета. В частности, известно, кто из пожилых людей может оформить субсидию, куда необходимо обращаться и какие документы требуются для снижения финансовой нагрузки.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кто из пенсионеров может оформить субсидию на коммунуслуги

Согласно правилам, размер жилищной субсидии специалисты ПФУ определяют индивидуально, учитывая доходы, состав домохозяйства, тип жилья и потребление жилищно-коммунальных услуг.

Пенсионерам предусмотрена субсидия, если расходы на услуги ЖКХ превышают 15% от ежемесячного дохода.

При расчете совокупного дохода семьи для назначения субсидии учитывается пенсия или ежемесячное содержание судей в отставке.

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Механизм учета доходов в виде пенсии зависит от периода оформления:

  1. В случае назначения с октября на отопительный сезон принимается размер начисленной пенсии за август текущего года;
  2. В случае назначения на неотопительный сезон с мая — за март.

Как оформить субсидию для пенсионеров

Процедура оформления субсидии для пожилых людей доступна следующими способами:

  • Лично — обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
  • По почте — отправив заявление и пакет документов по адресу территориального органа ПФУ.
  • Дистанционно — через портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение Пенсионного фонда или "ДІя" (выбрать "Заявление на субсидию").
  • Через уполномоченных должностных лиц поселкового, сельского, городского совета.

Чтобы оформить субсидию, пенсионерам необходимо подготовить следующий пакет документов:

  • заявление о назначении субсидии;
  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • декларацию о доходах и расходах лиц, проживающих в жилье;
  • справку о доходах (если есть дополнительные поступления, кроме пенсии);
  • справку о составе семьи (при необходимости);
  • другие документы, подтверждающие право на субсидию (в частности, договор аренды жилья).

Когда назначат помощь на оплату услуг ЖКХ

По данным ПФУ, помощь на оплату коммунуслуг назначат в зависимости от срока обращения. А именно:

  • С месяца обращения до даты конца отопительного сезона;
  • Если заявление подано в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидию назначат с начала, однако не ранее даты появления соответствующего права.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что оформление субсидии на газ станет невозможным для тех, у кого ранее были просроченные платежи и непогашенный долг. При таких условиях субсидия будет предоставлена после погашения задолженности и при наличии отдельной справки от Нафтогаза.

Еще Новини.LIVE писали о том, что осенью в Украине изменили правила для газовых счетов для потребителей в рамках норм Директивы ЕС 2024/1788. Они призваны повысить прозрачность, понятность и информативность платежек. Бытовым потребителям предоставят возможность получать два счета в одном документе.

субсидии выплаты ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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