Человек держит квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине с началом отопительного сезона 2026–2027 годов начался процесс начисления жилищных субсидий. Помощью в оплате жилищно-коммунальных услуг могут воспользоваться все, чьи доходы не позволяют в полной мере оплачивать счета. В частности, известно, кто из пожилых людей может оформить субсидию, куда необходимо обращаться и какие документы требуются для снижения финансовой нагрузки.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кто из пенсионеров может оформить субсидию на коммунуслуги

Согласно правилам, размер жилищной субсидии специалисты ПФУ определяют индивидуально, учитывая доходы, состав домохозяйства, тип жилья и потребление жилищно-коммунальных услуг.

Пенсионерам предусмотрена субсидия, если расходы на услуги ЖКХ превышают 15% от ежемесячного дохода.

При расчете совокупного дохода семьи для назначения субсидии учитывается пенсия или ежемесячное содержание судей в отставке.

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Механизм учета доходов в виде пенсии зависит от периода оформления:

В случае назначения с октября на отопительный сезон принимается размер начисленной пенсии за август текущего года; В случае назначения на неотопительный сезон с мая — за март.

Как оформить субсидию для пенсионеров

Процедура оформления субсидии для пожилых людей доступна следующими способами:

Лично — обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

По почте — отправив заявление и пакет документов по адресу территориального органа ПФУ.

Дистанционно — через портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение Пенсионного фонда или "ДІя" (выбрать "Заявление на субсидию").

Через уполномоченных должностных лиц поселкового, сельского, городского совета.

Чтобы оформить субсидию, пенсионерам необходимо подготовить следующий пакет документов:

заявление о назначении субсидии;

паспорт гражданина;

идентификационный код;

декларацию о доходах и расходах лиц, проживающих в жилье;

справку о доходах (если есть дополнительные поступления, кроме пенсии);

справку о составе семьи (при необходимости);

другие документы, подтверждающие право на субсидию (в частности, договор аренды жилья).

Когда назначат помощь на оплату услуг ЖКХ

По данным ПФУ, помощь на оплату коммунуслуг назначат в зависимости от срока обращения. А именно:

С месяца обращения до даты конца отопительного сезона;

Если заявление подано в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидию назначат с начала, однако не ранее даты появления соответствующего права.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что оформление субсидии на газ станет невозможным для тех, у кого ранее были просроченные платежи и непогашенный долг. При таких условиях субсидия будет предоставлена после погашения задолженности и при наличии отдельной справки от Нафтогаза.

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