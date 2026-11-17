Гроші в руках на фоні платіжок. Фото: Новини.LIVE

Друга квартира чи будинок у власності можуть стати причиною відмови у субсидії. Навіть нерухомість, якою власник майже не користується, може позбавити шансу на допомогу. Але є ситуації, коли держава все ж дозволяє отримувати гроші на оплату комуналки. І таких винятків кілька.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.

Реклама

На що розраховувати українцям, у яких дві квартири

За правилами, якщо людина має більше одного житлового приміщення, у субсидії можуть відмовити. Це стосується як квартир, так і приватних будинків. Оформити дві субсидії одночасно на різні помешкання теж не можна.

До того ж Пенсійний фонд перевіряє майно не лише заявника, а й усіх членів його домогосподарства та їхніх сімей. Наприклад, якщо одна квартира записана на чоловіка, а друга — на дружину, це також врахують під час призначення допомоги. але для декого можуть зробити виняток.

Кому дозволять отримувати субсидію з двома помешканнями

Є кілька випадків, коли додаткова нерухомість не заважає отримувати допомогу на комунальні послуги:

Читайте також:

Квартира перебуває у спільній власності. Якщо людина володіє лише часткою житла або нерухомість належить кільком власникам спільно, це може бути винятком із загального правила. Друге житло дісталося у спадок. Для окремих категорій пенсіонерів передбачено можливість зберегти субсидію, навіть якщо вони успадкували ще одну квартиру чи будинок. Але є обов'язкова умова: жодне з помешкань не повинно здаватися в оренду. Нерухомість знаходиться в селі. Житло в сільській місцевості належить до винятків, які враховують під час призначення субсидії. Квартира залишилася на окупованій території. Для нерухомості на тимчасово окупованих територіях також передбачені особливі правила. Будинок зруйнований або непридатний для проживання. Якщо житло постраждало через бойові дії, теракти чи диверсії, його наявність також можуть не враховувати як підставу для відмови. Але це потрібно підтвердити офіційними документами.

Хто і скільки субсидії отримає на зиму

Щоб отримати субсидію з початку опалювального сезону, заяву потрібно подати до 30 листопада включно. Якщо звернутися пізніше, допомогу призначать із місяця звернення. Опалювальний сезон для субсидій триває з 1 жовтня 2026 року до 30 квітня 2027 року, але витрати на опалення розраховують за період із 16 жовтня до 15 квітня. Тому за жовтень врахують 16 днів опалення, а за квітень — 15, незалежно від того, коли фактично подали тепло.

Єдиної суми субсидії для всіх немає. Пенсійний фонд враховує доходи родини, кількість її членів, вартість комунальних послуг та соціальні нормативи. Чим менший дохід на одну людину, тим менше родина повинна оплачувати самостійно.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як пенсіонерам зберегти право на субсидію взимку. Якщо за газ є прострочений борг, його потрібно погасити або оформити реструктуризацію, а потім отримати підтвердний документ від Нафтогазу. Довідку можна сформувати онлайн в особистому кабінеті чи замовити через термінали самообслуговування.

Також Новини.LIVE писали, коли пільговики можуть втратити знижку на комуналку. Про одруження, переїзд, зміну постачальника послуг чи персональних даних потрібно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 днів. Якщо пропустити цей строк, виплати можуть перерахувати або припинити.