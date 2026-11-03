Человек держит счета за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

В Украине для поддержки домохозяйств уже много лет подряд действует программа жилищных субсидий, которая позволяет семьям получать адресные выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Известно, при каких условиях и в каком размере можно будет получить субсидии на отопительный сезон 2026–2027 годов.

Об этом сообщает сайт Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Кто сможет получить субсидию на зиму

Согласно действующим нормам законодательства, домохозяйства, которые соответствуют условиям и не могут самостоятельно покрывать нормативные расходы на коммунальные услуги, могут рассчитывать на адресную государственную помощь в виде жилищной субсидии.

Оформить такой вид помощи могут:

Один из граждан, зарегистрированных в жилье, а если личные счета за коммунальные услуги разделены, то получить субсидию может каждый, на чьё имя открыт счет; Арендатор жилья, который не зарегистрирован в квартире или доме, однако проживает там и оплачивает коммунальные услуги на основании договора аренды; Внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) по фактическому адресу проживания, даже без регистрации и при отсутствии договора аренды. Представитель несовершеннолетнего ребенка/недееспособного лица.

Как рассчитывается размер жилищной субсидии

Согласно данным ПФУ, размер субсидий будет зависеть от доходов домохозяйств, количества человек и стоимости коммунальных услуг.

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Обязательная доля расходов на оплату коммунальных услуг определяется исходя из благосостояния семьи. Поэтому размер субсидии будет индивидуальным, ведь при расчете будут учитываться:

общий доход;

состав домохозяйства;

перечень коммунальных услуг;

стоимость услуг и установленные социальные нормативы.

Жилищная субсидия должна покрыть часть расходов, превышающую обязательный платеж, в пределах утвержденных нормативов.

Расчет будет производиться в четыре этапа:

Определение дохода на одного человека: совокупный месячный доход семьи делится на количество человек. Расчет обязательной доли платежа: чем ниже доходы на одного человека, тем меньший процент семья в итоге будет платить за коммунальные услуги. Определение обязательного платежа: процент применится к совокупному месячному доходу. Расчет субсидии. Из стоимости коммунальных услуг в пределах госнормативов вычтут обязательный платеж.

Пример расчета субсидии. Источик: ПФУ

До какого числа можно подавать заявления

Для получения жилищной субсидии с начала отопительного сезона 2026–2027 годов граждане должны подать заявление до 30 ноября включительно. В случае обращения позднее этого срока субсидия будет назначена с месяца обращения.

Также в ПФУ отмечают, что важно различать период назначения субсидии и нормативный период, который учитывается при расчете расходов.

Жилищная субсидия на холодный период назначается с 1 октября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Расходы, связанные с отоплением, рассчитываются с учетом нормативного срока отопительного периода — с 16 октября по 15 апреля включительно.

При расчете субсидии за октябрь учитываются 16 дней отопительного периода, а за апрель — 15 дней. Соответствующее правило действует независимо от фактической даты начала или окончания подачи тепла.

Поскольку граждане будут платить за отопление, субсидия зимой будет больше.

Подавать документы на оформление жилищной субсидии можно:

Через сервисный центр Пенсионного фонда.

В Центр предоставления административных услуг.

Через уполномоченных должностных лиц территориальной громады.

По почте в территориальный орган Пенсионного фонда.

Через приложение/портал электронных услуг ПФУ.

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