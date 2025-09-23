Выплаты от Каритас — кто и где может подать заявки для регистрации в сентябре

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы в одном из регионов могут подавать заявки на получение финансовой помощи в рамках программы "Деньги для защиты". Средства разрешается потратить на самые неотложные нужды во время реальной угрозы жизни и безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Каритас Николаев УГКЦ".

Реклама

Читайте также:

Подробнее о программе "Деньги на защиту"

Как отмечается, БФ "Каритас Николаев УГКЦ" объявил старт регистрации на оказание финансовой помощи. Выплаты по программе "Деньги для защиты" предусмотрены на обстоятельства, когда существует реальная угроза жизни, личной безопасности, достоинству или правам человека.

В частности, средства разрешается потратить на следующие нужды:

оплату временного жилья/аренду во избежание бездомности;

на транспорт для эвакуации или проезд в суд/доступ к услугам;

на оплату услуги восстановления документов, судебных расходов;

на расчет за безопасный приют для тех, кто пострадал от насилия.

Соответствующая денежная помощь не предусмотрена на покрытие расходов на лечение, продукты, одежду, лекарства, жилищно-коммунальные услуги.

Кто и как может подать заявки для регистрации в программе

Принять участие в программе "Деньги для защиты" от благотворительного фонда "Каритас Николаев УГКЦ" смогут граждане, которые имеют критерии уязвимости. Речь идет о:

внутренне перемещенных лицах (ВПЛ),

местных жителях, пострадавших от войны,

гражданах, проживающих на недавно деоккупированной территории;

украинцах, которые находятся в пути или вернулись домой;

ветеранах и членах семей таких лиц.

При этом важным условием является уровень дохода домохозяйства. Он не должен превышать 6,32 тыс. грн/мес.

Для предварительной регистрации необходимо заполнить специальную форму, однако это не дает 100% гарантию на получение помощи. Все заявки будут тщательно проверяться, поэтому средства получат только те, кто действительно нуждается в поддержке.

Граждане могут уточнить детали по номерам телефонов для справок:

096 051 04 39;

067 006 36 52.

Ранее мы писали, что БФ "Ангелы Спасения" регистрирует граждан на участие в программе по предоставлению средств на сельское хозяйство. В рамках программы можно получить 1 тыс. долларов.

Также мы рассказывали, что в Запорожье доступна программа помощи от БФ "Каритас Запорожье". Она предусматривает предоставление средств на осуществление ремонтов поврежденного жилья.