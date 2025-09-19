Выплаты от Каритас — где и на что можно получить финансовую помощь

Украинская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, жилье которых пострадало от агрессии РФ, могут воспользоваться возможностью подать заявку на программу по предоставлению денежной помощи на ремонты. В частности, зарегистрироваться в проекте могут жители Николаевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы благотворительной организации "Каритас Николаев УГКЦ".

Как отмечается, речь идет о действии программы "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV" в Николаевском регионе. Ее реализуют Каритас Николаев УГКЦ и UNHCR Ukraine, что является представителем Агентства ООН по делам беженцев в Украине, и Caritas Ukraine.

В ее рамках гражданам предоставят финансовые гранты на самостоятельное осуществление ремонтов домов или квартир.

Среди ключевых условий к владельцам недвижимости, требующей ремонта:

домохозяйства, которые получили повреждения после 24 февраля 2024 года, однако остались вполне пригодными для проживания;

граждане сами способны выполнить все необходимые ремонты за полученные средства и должны отчитаться, предоставив документы подтверждения;

под ремонт могут подпадать: замена разбитых окон, дверей, крыши.

При этом полностью разрушенные или непригодные дома и квартиры для проживания не будут подлежать для участия в проекте.

Программа охватит несколько громад Николаевской области. А именно:

Николаевскую;

Галициновскую;

Шевченковскую;

Первомайскую.

Условия программы. Источник: БО "Каритас Николаев УГКЦ"

Как зарегистрироваться в программе и необходимые документы

Граждане, которые подпадают под вышеописанные условия программы по предоставлению средств на осуществление ремонтов от благотворительной организации "Каритас Николаев УГКЦ", должны заполнить специальную форму.

Однако организаторы отмечают, что анкета не является 100% гарантией участия в проекте, ведь каждую заявку ждет тщательная проверка. Те, кто полностью соответствуют требованиям, смогут получить возможность на продолжение дальнейшей работы с организацией.

Граждане должны подготовить такой пакет документов для участия в программе:

паспорта или ID-карты всех членов домохозяйства;

идентификационные коды;

IBAN счет представителя домохозяйства;

документы, подтверждающие категорию уязвимости;

акт повреждения жилья;

документ о праве собственности.

"Важно! Становясь участником проекта, человек обязуется самостоятельно выполнить ремонт и предоставить подтверждение использования средств — чеки, накладные, фото и т.д.", — добавили организаторы.

Ранее мы писали, что в ряде областей до 30 сентября 2025 года принимают заявки на участие в проекте поддержки домохозяйств. Граждане имеют шанс получить до 32 тыс. грн помощи.

Также мы рассказывали, что внутренние переселенцы смогут получить денежную помощь в 8 тыс. грн. Средства разрешается потратить на покупку твердого топлива на зиму.