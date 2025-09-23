Виплати від Карітас — хто і де може подати заявки для реєстрації у вересні

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

Українці в одному з регіонів можуть подавати заявки на отримання фінансової допомоги у межах програми "Гроші для захисту". Кошти дозволяється витратити на найнагальніші потреби під час реальної загрози життю та безпеці.

Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Карітас Миколаїв УГКЦ".

Реклама

Читайте також:

Детальніше про програму "Гроші на захист"

Як зазначається, БФ "Карітас Миколаїв УГКЦ" оголосив старт реєстрації на надання фінансової допомоги. Виплати за програмою "Гроші для захисту" передбачені на обставини, коли існує реальна загроза життю, особистій безпеці, гідності чи правам людини.

Зокрема, кошти дозволяється витратити на такі потреби:

оплату тимчасового житла/оренду для уникнення бездомності;

на транспорт для евакуації чи проїзд до суду/доступ до послуг;

на оплату послуги відновлення документів, судових витрат;

на розрахунок за безпечний прихисток для тих, хто постраждав від насильства.

Відповідна грошова допомога не передбачена на покриття витрат на лікування, продукти, одяг, ліки, житлово-комунальні послуги.

Хто і як може подати заявки для реєстрації у програмі

Взяти учать у програмі "Гроші для захисту" від благодійного фонду "Карітас Миколаїв УГКЦ" зможуть громадяни, які мають критерії вразливості. Йдеться про:

внутрішньо переміщених осіб (ВПО),

місцевих мешканців, які постраждали від війни,

громадян, які проживають на недавно деокупованій території;

українців, які перебувають в дорозі або повернулися додому;

ветеранів та членів родин таких осіб.

При цьому важливою умовою є рівень доходу домогосподарства. Він не повинен перевищувати 6,32 тис. грн/міс.

Для попередньої реєстрації необхідно заповнити спеціальну форму, проте це не дає 100% гарантію на отримання допомоги. Усі заявки будуть ретельно перевірятися, тому кошти отримають тільки ті, хто насправді потребує підтримки.

Громадяни можуть уточнити деталі за номерами телефонів для довідок:

096 051 04 39;

067 006 36 52.

Раніше ми писали, що БФ "Янголи Спасіння" реєструє громадян на участь у програмі з надання коштів на сільське господарство. В рамках програми можна отримати 1 тис. доларів.

Також ми розповідали, що в Запоріжжі доступна програма допомоги від БФ "Карітас Запоріжжя". Вона передбачає надання коштів на здійснення ремонтів пошкодженого житла.