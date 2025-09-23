Выплаты в 1 тыс. долларов — кто и где сможет получить средства от благотворителей осенью

Иностранная валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2025 года в ряде регионов граждане могут присоединиться к программе поддержки сельского хозяйства в Украине. Она предусматривает предоставление грантов для участников в случае соответствия условиям программы, в частности, в вопросе наличия признаков уязвимости.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра благотворительного фонда "Ангелы Спасения" в Telegram-канале.

Реклама

Читайте также:

Кто сможет принять участие в программе поддержки

БФ "Ангелы Спасения" принимает заявки на участие в программе по предоставлению целевой финпомощи на поддержку сельского хозяйства.

Соответствующая программа охватит семьи из северных и южных областей. Ее реализуют в таких громадах:

в Николаевской области: Баштанский, Николаевский районы;

в Сумской области: Ахтырский, Сумской, Конотопский, Шосткинский районы;

в Черниговской области: Черниговский район.

Зарегистрироваться в соответствующей программе по предоставлению выплат смогут жители громад исключительно при условии наличия категорий уязвимости. Речь идет о:

Внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), прибывших с оккупированных территорий или зон, где продолжаются активные боевые действия (должно быть подтверждение соответствующей регистрации); Домохозяйствах, жилье которых было повреждено в результате боевых действий (полная/частичная потеря условий проживания в доме); Семьях, где умер/погиб кормилец из-за боевых действий.

Размер целевой денежной помощи на ведение сельского хозяйства составляет 1 тыс. долларов (предоставят в гривне согласно официальному курсу).

По условиям программы, средства можно будет использовать на закупку сельскохозяйственного инвентаря, посевного материала, удобрений, теплиц, скота, птицы и кормов. По их использованию нужно будет иметь отчетность (это могут быть чеки, договоры, накладные).

Условия регистрации в грантовой программе

Если граждане соответствуют вышеуказанным условиям программы БФ "Ангелы Спасения", то могут заполнить специальную форму.

К участию в грантовой программе допустят только заявителей с документами, подтверждающими соответствие одной из категорий уязвимости.

Приоритетное право на получение финпомощи предоставят именно тем, кто нуждается в поддержке больше всего в зависимости от уровня уязвимости домохозяйства.

Проект реализуется при финансовой поддержке Управления ООН по координации гуманитарных дел в Украине.

Ранее мы писали, что жители Запорожья, которые подверглись атаке 22 сентября, могут подать заявки на участие в программе от БФ "Каритас Запорожье". Она предусматривает предоставление денежной помощи на ремонты.

Также мы рассказывали, что перед зимой правительство реализует дополнительную программу поддержки переселенцев. В ее рамках предусматривается предоставление финансовой помощи в 8 тыс. грн.