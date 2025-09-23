Выплаты в 1 тыс. долларов — кто и где сможет получить средства от благотворителей осенью

Деньги для уязвимых групп украинцев — кто получит 1 тыс. долларов
Осенью 2025 года в ряде регионов граждане могут присоединиться к программе поддержки сельского хозяйства в Украине. Она предусматривает предоставление грантов для участников в случае соответствия условиям программы, в частности, в вопросе наличия признаков уязвимости.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра благотворительного фонда "Ангелы Спасения" в Telegram-канале.
Кто сможет принять участие в программе поддержки
БФ "Ангелы Спасения" принимает заявки на участие в программе по предоставлению целевой финпомощи на поддержку сельского хозяйства.
Соответствующая программа охватит семьи из северных и южных областей. Ее реализуют в таких громадах:
- в Николаевской области: Баштанский, Николаевский районы;
- в Сумской области: Ахтырский, Сумской, Конотопский, Шосткинский районы;
- в Черниговской области: Черниговский район.
Зарегистрироваться в соответствующей программе по предоставлению выплат смогут жители громад исключительно при условии наличия категорий уязвимости. Речь идет о:
- Внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), прибывших с оккупированных территорий или зон, где продолжаются активные боевые действия (должно быть подтверждение соответствующей регистрации);
- Домохозяйствах, жилье которых было повреждено в результате боевых действий (полная/частичная потеря условий проживания в доме);
- Семьях, где умер/погиб кормилец из-за боевых действий.
Размер целевой денежной помощи на ведение сельского хозяйства составляет 1 тыс. долларов (предоставят в гривне согласно официальному курсу).
По условиям программы, средства можно будет использовать на закупку сельскохозяйственного инвентаря, посевного материала, удобрений, теплиц, скота, птицы и кормов. По их использованию нужно будет иметь отчетность (это могут быть чеки, договоры, накладные).
Условия регистрации в грантовой программе
Если граждане соответствуют вышеуказанным условиям программы БФ "Ангелы Спасения", то могут заполнить специальную форму.
К участию в грантовой программе допустят только заявителей с документами, подтверждающими соответствие одной из категорий уязвимости.
Приоритетное право на получение финпомощи предоставят именно тем, кто нуждается в поддержке больше всего в зависимости от уровня уязвимости домохозяйства.
Проект реализуется при финансовой поддержке Управления ООН по координации гуманитарных дел в Украине.
