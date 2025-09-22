Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Помощь Каритас — как получить тем, кто пострадал от обстрелов

Помощь Каритас — как получить тем, кто пострадал от обстрелов

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 13:01
Выплаты от Каритас — кто получит из домохозяйств, пострадавших от обстрелов
Украинская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

В связи с очередной российской смертоносной атакой по Запорожью 22 сентября жителям, чье жилье получило повреждения, предоставят денежную помощь на осуществление незначительных ремонтов. Подать заявки на выплаты смогут только граждане льготных категорий.

Об этом говорится в сообщении благотворительного фонда "Каритас Запорожье".

Реклама
Читайте также:

Кто сможет получить средства на ремонты жилья

Принять участие в программе помощи от БФ "Каритас Запорожье" смогут те граждане, в домах которых повреждены окна, двери и крыша.

"В результате ночной атаки на Запорожье три человека погибли, еще несколько человек находятся в больнице. Приносим свои соболезнования семьям погибших и молимся за здоровье пострадавших. Вниманию жителей Запорожья льготных категорий, чье жилье получило повреждения в результате обстрелов и требует незначительного ремонта! Каритас Запорожье предоставляет гражданам льготных категорий помощь в восстановлении поврежденного жилья", — говорится в сообщении.

Нужно, чтобы у заявителя насчитывалось все пять пунктов:

  • жилье поражено после 24 февраля 2022 года, нет структурных повреждений;
  • члены семьи не имеют дохода или средний доход в месяц на одного человека не превышает 6,32 тыс. грн;
  • есть законные основания владения жильем (владелец дома или доверенность);
  • не получали выплаты на ремонт повреждений от правительства или других организаций;
  • семья не имеет другого жилья, расположенного на безопасных территориях.

Обязательное условие — наличие хотя бы одного критерия уязвимости:

  • лица с инвалидностью первая-вторая группа/инвалидность с детства (есть подтверждающие документы);
  • человек имеет тяжелые заболевания;
  • одинокие граждане пожилого возраста (60+) или домохозяйство с пожилыми людьми, которые не имеют поддержки родственников;
  • одинокая мать/отец или опекун несовершеннолетних детей;
  • многодетные семьи с несовершеннолетними детьми (от трех);
  • семья имеет беременную женщину, кормящую мать с детьми в возрасте до трех лет;
  • малообеспеченные семьи.
грошова допомога
Объявление. Источник: БФ "Каритас. Запорожье"

Как подать заявку на участие в программе

Для того, чтобы принять участие в программе помощи от БФ "Каритас. Запорожье", граждане должны заполнить специальную форму.

После заполнения анкеты специалисты благотворительного фонда свяжутся с заявителями в рабочее время.

Также граждане могут получить консультации (понедельник-пятница с 09:30 до 16:00) по программе помощи по телефону: 0800-336-734.

"Заполнение формы не гарантирует получения помощи. Количество помощи ограничено!" — уточнили организаторы.

Ранее мы писали, что правительство приняло введение дополнительной поддержки переселенцев перед зимой. Речь идет о предоставлении помощи в среднем в 8 тыс. грн на дрова и уголь.

Также мы рассказывали, что жителям прифронтового города доступна программа финпомощи от Агентства ООН. Каждому члену семьи выделят по 10,8 тыс. грн.

ремонт выплаты финансовая помощь деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации