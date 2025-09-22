Выплаты от Каритас — кто получит из домохозяйств, пострадавших от обстрелов

Украинская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

В связи с очередной российской смертоносной атакой по Запорожью 22 сентября жителям, чье жилье получило повреждения, предоставят денежную помощь на осуществление незначительных ремонтов. Подать заявки на выплаты смогут только граждане льготных категорий.

Об этом говорится в сообщении благотворительного фонда "Каритас Запорожье".

Реклама

Читайте также:

Кто сможет получить средства на ремонты жилья

Принять участие в программе помощи от БФ "Каритас Запорожье" смогут те граждане, в домах которых повреждены окна, двери и крыша.

"В результате ночной атаки на Запорожье три человека погибли, еще несколько человек находятся в больнице. Приносим свои соболезнования семьям погибших и молимся за здоровье пострадавших. Вниманию жителей Запорожья льготных категорий, чье жилье получило повреждения в результате обстрелов и требует незначительного ремонта! Каритас Запорожье предоставляет гражданам льготных категорий помощь в восстановлении поврежденного жилья", — говорится в сообщении.

Нужно, чтобы у заявителя насчитывалось все пять пунктов:

жилье поражено после 24 февраля 2022 года, нет структурных повреждений;

члены семьи не имеют дохода или средний доход в месяц на одного человека не превышает 6,32 тыс. грн;

есть законные основания владения жильем (владелец дома или доверенность);

не получали выплаты на ремонт повреждений от правительства или других организаций;

семья не имеет другого жилья, расположенного на безопасных территориях.

Обязательное условие — наличие хотя бы одного критерия уязвимости:

лица с инвалидностью первая-вторая группа/инвалидность с детства (есть подтверждающие документы);

человек имеет тяжелые заболевания;

одинокие граждане пожилого возраста (60+) или домохозяйство с пожилыми людьми, которые не имеют поддержки родственников;

одинокая мать/отец или опекун несовершеннолетних детей;

многодетные семьи с несовершеннолетними детьми (от трех);

семья имеет беременную женщину, кормящую мать с детьми в возрасте до трех лет;

малообеспеченные семьи.

Объявление. Источник: БФ "Каритас. Запорожье"

Как подать заявку на участие в программе

Для того, чтобы принять участие в программе помощи от БФ "Каритас. Запорожье", граждане должны заполнить специальную форму.

После заполнения анкеты специалисты благотворительного фонда свяжутся с заявителями в рабочее время.

Также граждане могут получить консультации (понедельник-пятница с 09:30 до 16:00) по программе помощи по телефону: 0800-336-734.

"Заполнение формы не гарантирует получения помощи. Количество помощи ограничено!" — уточнили организаторы.

Ранее мы писали, что правительство приняло введение дополнительной поддержки переселенцев перед зимой. Речь идет о предоставлении помощи в среднем в 8 тыс. грн на дрова и уголь.

Также мы рассказывали, что жителям прифронтового города доступна программа финпомощи от Агентства ООН. Каждому члену семьи выделят по 10,8 тыс. грн.