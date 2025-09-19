Виплати від Карітас — де і на що можна отримати фінансову допомогу

Грошова допомога від Карітас — хто і на що може отримати гранти
Українці, житло яких постраждало від агресії РФ, можуть скористатися можливістю подати заявку на програму з надання грошової допомоги на ремонти. Зокрема, зареєструватися у проєкті можуть жителі Миколаївської області.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби благодійної організації "Карітас Миколаїв УГКЦ".
Хто з українців зможе отримати грошову допомогу на ремонт
Як зазначається, йдеться про дію програми "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV" у Миколаївському регіоні. Її реалізовують Карітас Миколаїв УГКЦ та UNHCR Ukraine, що є представником Aгенції ООН у справах біженців в Україні, та Caritas Ukraine.
В її рамках громадянам нададуть фінансові гранти на самостійне здійснення ремонтів будинків або квартир.
Серед ключових умов до власників нерухомості, що потребує ремонту:
- домогосподарства, які зазнали пошкоджень після 24 лютого 2024 року, проте лишились цілком придатними для проживання;
- громадяни самі здатні виконати всі необхідні ремонти за отримані кошти та мають відзвітувати, надавши документи підтвердження;
- під ремонт можуть підпадати: заміна розбитих вікон, дверей, даху.
При цьому повністю зруйновані або непридатні будинки чи квартири для проживання не підлягатимуть для участі у проєкті.
Програма охопить кілька громад Миколаївської області. А саме:
- Миколаївську;
- Галицинівську;
- Шевченківську;
- Первомайську.
Як зареєструватися у програмі та необхідні документи
Громадяни, які підпадають під вищеописані умови програми з надання коштів на здійснення ремонтів від благодійної організації "Карітас Миколаїв УГКЦ", мають заповнити спеціальну форму.
Проте організатори зазначають, що анкета не є 100% гарантією участі у проєкті, адже кожну заявку чекає ретельна перевірка. Ті, хто повністю відповідатимуть вимогам, зможуть отримати можливість на продовження подальшої роботи з організацією.
Громадяни мають підготувати такий пакет документів для участі програмі:
- паспорти або ID-картки всіх членів домогосподарства;
- ідентифікаційні коди;
- IBAN рахунок представника домогосподарства;
- документи, що підтверджують категорію вразливості;
- акт пошкодження житла;
- документ про право власності.
"Важливо! Стаючи учасником проєкту, людина зобов’язується самостійно виконати ремонт та надати підтвердження використання коштів — чеки, накладні, фото тощо", — додали організатори.
Раніше ми писали, що в низці областей до 30 вересня 2025 року приймають заявки на участь у проєкті підтримки домогосподарств. Громадяни мають шанс отримати до 32 тис. грн допомоги.
Також ми розповідали, що внутрішні переселенці зможуть отримати грошову допомогу у 8 тис. грн. Кошти дозволяється витратити на купівлю твердого палива на зиму.
