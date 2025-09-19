Виплати від Карітас — де і на що можна отримати фінансову допомогу

Українська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці, житло яких постраждало від агресії РФ, можуть скористатися можливістю подати заявку на програму з надання грошової допомоги на ремонти. Зокрема, зареєструватися у проєкті можуть жителі Миколаївської області.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби благодійної організації "Карітас Миколаїв УГКЦ".

Як зазначається, йдеться про дію програми "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV" у Миколаївському регіоні. Її реалізовують Карітас Миколаїв УГКЦ та UNHCR Ukraine, що є представником Aгенції ООН у справах біженців в Україні, та Caritas Ukraine.

В її рамках громадянам нададуть фінансові гранти на самостійне здійснення ремонтів будинків або квартир.

Серед ключових умов до власників нерухомості, що потребує ремонту:

домогосподарства, які зазнали пошкоджень після 24 лютого 2024 року, проте лишились цілком придатними для проживання;

громадяни самі здатні виконати всі необхідні ремонти за отримані кошти та мають відзвітувати, надавши документи підтвердження;

під ремонт можуть підпадати: заміна розбитих вікон, дверей, даху.

При цьому повністю зруйновані або непридатні будинки чи квартири для проживання не підлягатимуть для участі у проєкті.

Програма охопить кілька громад Миколаївської області. А саме:

Миколаївську;

Галицинівську;

Шевченківську;

Первомайську.

Умови програми. Джерело: БО "Карітас Миколаїв УГКЦ"

Як зареєструватися у програмі та необхідні документи

Громадяни, які підпадають під вищеописані умови програми з надання коштів на здійснення ремонтів від благодійної організації "Карітас Миколаїв УГКЦ", мають заповнити спеціальну форму.

Проте організатори зазначають, що анкета не є 100% гарантією участі у проєкті, адже кожну заявку чекає ретельна перевірка. Ті, хто повністю відповідатимуть вимогам, зможуть отримати можливість на продовження подальшої роботи з організацією.

Громадяни мають підготувати такий пакет документів для участі програмі:

паспорти або ID-картки всіх членів домогосподарства;

ідентифікаційні коди;

IBAN рахунок представника домогосподарства;

документи, що підтверджують категорію вразливості;

акт пошкодження житла;

документ про право власності.

"Важливо! Стаючи учасником проєкту, людина зобов’язується самостійно виконати ремонт та надати підтвердження використання коштів — чеки, накладні, фото тощо", — додали організатори.

Раніше ми писали, що в низці областей до 30 вересня 2025 року приймають заявки на участь у проєкті підтримки домогосподарств. Громадяни мають шанс отримати до 32 тис. грн допомоги.

Також ми розповідали, що внутрішні переселенці зможуть отримати грошову допомогу у 8 тис. грн. Кошти дозволяється витратити на купівлю твердого палива на зиму.