Головна Фінанси Грошова допомога від Карітас — хто і на що може отримати гранти

Грошова допомога від Карітас — хто і на що може отримати гранти

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 08:00
Виплати від Карітас — де і на що можна отримати фінансову допомогу
Українська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці, житло яких постраждало від агресії РФ, можуть скористатися можливістю подати заявку на програму з надання грошової допомоги на ремонти. Зокрема, зареєструватися у проєкті можуть жителі Миколаївської області.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби благодійної організації "Карітас Миколаїв УГКЦ".

Читайте також:

Хто з українців зможе отримати грошову допомогу на ремонт

Як зазначається, йдеться про дію програми "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV" у Миколаївському регіоні. Її реалізовують Карітас Миколаїв УГКЦ та UNHCR Ukraine, що є представником Aгенції ООН у справах біженців в Україні, та Caritas Ukraine.

В її рамках громадянам нададуть фінансові гранти на самостійне здійснення ремонтів будинків або квартир.   

Серед ключових умов до власників нерухомості, що потребує ремонту:

  • домогосподарства, які зазнали пошкоджень після 24 лютого 2024 року, проте лишились цілком придатними для проживання;
  • громадяни самі здатні виконати всі необхідні ремонти за отримані кошти та мають відзвітувати, надавши документи підтвердження;
  • під ремонт можуть підпадати: заміна розбитих вікон, дверей, даху. 

При цьому повністю зруйновані або непридатні будинки чи квартири для проживання не підлягатимуть для участі у проєкті.

Програма охопить кілька громад Миколаївської області. А саме:

  • Миколаївську;
  • Галицинівську;
  • Шевченківську;
  • Первомайську.
допомога українцям
Умови програми. Джерело: БО "Карітас Миколаїв УГКЦ"

Як зареєструватися у програмі та необхідні документи

Громадяни, які підпадають під вищеописані умови програми з надання коштів на здійснення ремонтів від благодійної організації "Карітас Миколаїв УГКЦ", мають заповнити спеціальну форму.

Проте організатори зазначають, що анкета не є 100% гарантією участі у проєкті, адже кожну заявку чекає ретельна перевірка. Ті, хто повністю відповідатимуть вимогам, зможуть отримати можливість на продовження подальшої роботи з організацією.

Громадяни мають підготувати такий пакет документів для участі програмі: 

  • паспорти або ID-картки всіх членів домогосподарства;
  • ідентифікаційні коди;
  • IBAN рахунок представника домогосподарства; 
  • документи, що підтверджують категорію вразливості;
  • акт пошкодження житла; 
  • документ про право власності. 

"Важливо! Стаючи учасником проєкту, людина зобов’язується самостійно виконати ремонт та надати підтвердження використання коштів — чеки, накладні, фото тощо", — додали організатори.

Раніше ми писали, що в низці областей до 30 вересня 2025 року приймають заявки на участь у проєкті підтримки домогосподарств. Громадяни мають шанс отримати до 32 тис. грн допомоги

Також ми розповідали, що внутрішні переселенці зможуть отримати грошову допомогу у 8 тис. грн. Кошти дозволяється витратити на купівлю твердого палива на зиму. 

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
