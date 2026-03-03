Выплаты для ВПЛ и беженцев — кто может получить помощь от БФ Право на защиту

Люди за компьютером и деньги. Фото: Freepik, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Киевской области благотворительный фонд "Право на защиту" проводит сбор данных от уязвимых категорий граждан для участия в программе многоцелевой денежной помощи. 3 марта 2026 года зарегистрироваться на выплаты смогут жители города Бровары.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию фонда.

Кто может присоединиться к проекту помощи

Как отмечается, обратиться в пункт сбора данных в Броварах Киевской области для оформления помощи граждане могут, если относятся к следующим категориям:

Внутренне-перемещенное лицо (ВПЛ) за последние полгода с момента переезда из-за военных действий; Граждане, которые вернулись на свое постоянное место жительства (как по Украине, так и из-за рубежа) после вынужденного перемещения из-за военных действий.

Важным условием является отсутствие денежной помощи от УВКБ ООН ранее, а также от других организаций за последние три месяца, а месячный доход — меньше 6 318 грн на одного члена семьи.

Среди обязательных критериев уязвимости для вышеуказанных категорий, которые дадут право подать заявку на финпомощь:

в семье есть только один из родителей (отец/мать) с одним или несколькими несовершеннолетними детьми или лицами пожилого возраста (от 55 лет);

домохозяйство возглавляет одна одинокая/несколько одиноких лиц старшего возраста (от 55 лет) или воспитывают детей в возрасте до 18 лет;

в семье есть один или несколько человек с особыми потребностями. А именно: есть инвалидность, различные хронические болезни.

Правила регистрации и список документов

Для оформления помощи граждане должны обратиться в пункт сбора данных в Броварах Киевской области по адресу: ул. Героев Украины, д. 18, 3-й этаж (10:00 — 16:00).

Заранее следует подготовить следующие документы (оригиналы):

документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

справка ВПЛ (при наличии);

свидетельство о рождении детей;

реквизиты счета в банке;

справки, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости;

личный номер телефона.

Организаторы отметили, что обязательным является присутствие в пункте регистрации всех членов домохозяйства с оригиналами личных документов, за исключением маломобильных людей.

Какая еще доступна помощь для переселенцев весной

Также граждане из числа ВПЛ могут получить помощь от общественной организации "Fight For Right". Она открыла регистрацию на программу поддержки украинцев с инвалидностью и с ограниченной мобильностью.

В рамках проекта предоставят финансовую помощь для покрытия расходов, связанных с проживанием, в частности на оплату аренды жилья или коммунальных услуг.

Для предварительной регистрации необходимо подать специальную онлайн-анкету.

Ранее мы писали, что UNHCR Ukraine также предоставит финпомощь жителям еще одного из городов на Сумщине. Речь идет о выплате в размере почти 11 000 грн.

Еще мы рассказывали, как присоединиться к программе поддержки от БФ "Каритас Краматорск". В рамках проекта гражданам предоставят два вида помощи (по 10 800 грн и по 9 000 грн).