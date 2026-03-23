США выплатят украинцам помощь весной: условия

США выплатят украинцам помощь весной: условия

Дата публикации 23 марта 2026 11:00
Человек держит деньги в руках. Фото: Новости.LIVE

В марте 2026 года украинцы в одном из городов могут подать заявки на участие в проекте поддержки "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" от представительства благотворительной организации "Каритас Украины". Его реализуют при финансовой поддержке Соединенных Штатов.

О том, кто может получить выплаты, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Проект по поддержке граждан "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" распространяется на жителей Полтавы. Его воплощают при поддержке американского народа.

Речь идет о предоставлении выплат гражданам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и переехать в Полтаву. Средства дадут на покрытие расходов за жилищно-коммунальные услуги.

Однако не все внутренние переселенцы получат помощь. Выплаты предусмотрены только для тех семей, которые переехали с 2025 года, и подпадают под критерии уязвимости. А именно:

  1. Семья имеет лиц с инвалидностью (первая-вторая группа, инвалидность с детства);
  2. Люди пожилого возраста (от 60 лет);
  3. Домохозяйства, которые возглавляют одинокий отец или мать;
  4. Опекуны малолетних детей, недееспособных лиц;
  5. Беременные женщины/кормящие матери с детьми до трех лет;
  6. Граждане с тяжелыми болезнями;
  7. Многодетные семьи.

Не будут иметь право на помощь те переселенцы, которые ранее получали подобную помощь от других организаций. Приобщиться могут только ВПЛ, зарегистрированные в 2025-2026 годах, с доходом не выше 8 422 грн на одного человека.

Как присоединиться к программе помощи

Для того, чтобы пройти предварительную регистрацию в программе от представительства "Каритас Украины", граждане должны заранее подготовить такой пакет документов:

  • украинский паспорт;
  • идентификационный код;
  • справка переселенца от 2025 года;
  • банковский счет IBAN;
  • справка о печном отоплении/коммунальных услугах;
  • документы, подтверждающие уязвимость;
  • справка о доходах.

Подробности о возможности оформления помощи можно узнать по номеру телефона: 380 50 346 46 93.

Ранее сообщалось, что 23 марта UNHCR Ukraine предоставит жителям одного из городов денежную помощь. Принять участие могут лишь несколько уязвимых групп населения, в частности семьи с детьми.

Также мы писали, что украинцам доступна финансовая помощь в размере от 1 250 долларов. Деньги предоставят тем, кто занимается сельским хозяйством во время войны.

Частые вопросы

Какая еще есть помощь для украинцев от Каритас

В марте Каритас реализует проект "Денежная помощь и устойчивость для Украины. Фаза 4". Принять участие могут только жители Харькова. Предусмотрены несколько видов поддержки: помощь в оформлении или восстановлении документов, помощь в подаче заявлений на оформление соцвыплат, льгот и статусов, предоставление юридических консультаций, психологической помощи и денежная поддержка.

Кому Каритас предоставляет гранты на бизнес весной

В рамках проекта Recovery and Empowerment through Market Access and Resilient Economic Transformation in Ukraine жители Винницы, Житомира и Николаева могут получить гранты до 237 000 грн от "Каритас Украины". Средства можно будет оформить микро- и малому бизнесу, предпринимателям, которые возобновили закрытую деятельность, бизнесу, у которого есть потенциал к расширению.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
