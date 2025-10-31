Видео
Україна
Видео

Главная Финансы Денежная помощь — кто из семей получит 950 долларов осенью

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 13:00
обновлено: 13:16
Выплаты для семей в 950 долларов — кому предусмотрена денежная помощь осенью
Человек держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

В одном из регионов украинцы могут присоединиться к программе грантовой помощи, предусматривающей оказание поддержки домохозяйствам, подвергшимся негативному воздействию от агрессии РФ. Для содействия в экономическом потенциале они смогут получить целевую денежную помощь на развитие или восстановление источников доходов.

Об этом говорится в информации от Общества Красного Креста Украины.

Читайте также:

Кто сможет получить денежную помощь 

Как отмечается, реализует программу грантовой поддержки украинская организация при содействии Шведского Красного Креста в Херсонской области. Она коснется таких старостинских округов:

  • Любимовский;
  • Миролюбовский;
  • Нововоскресенский.

Приобщиться к программе могут жители старостинских округов, возраст которых 18-65 лет. Домохозяйства обязаны иметь опыт предыдущей деятельности. Специалисты Украинского Красного Креста будут проверять соблюдение соответствующего требования.

Среди ключевых условий по предоставлению гранта — отсутствие аналогичной денежной поддержки от организации за последний год.

Домохозяйства должны принадлежать к одной из категорий уязвимости. А именно:

  • внутренние переселенцы, перемещенные после 24 февраля 2022 года;
  • родители/опекуны, воспитывающие от двух несовершеннолетних детей;
  • одинокие родители/опекуны, имеющие детей в возрасте до 18 лет;
  • граждане, имеющие инвалидность;
  • лица пожилого возраста (от 65 лет);
  • одинокие женщины, имеющие домохозяйство;
  • демобилизованные военные после 24 февраля 2022 года;
  • домохозяйства со средним доходом до 10,2 тыс. грн на одного человека.

Однако организаторы предупреждают, что хотя наличие категории является обязательным условием для участия, но не есть гарантией предоставления помощи.

Размер помощи и как получить

Домохозяйства, которые испытали негативное влияние последствий войны, отобранные для участия в программе, смогут получить грант в 40 тыс. грн (949 долларов).

Для предварительной регистрации в программе нужно заполнить специальную форму.

"Этот запрос не является регистрацией в программе денежной помощи. Если ваше домохозяйство соответствует приведенным критериям уязвимости и вы имеете четкое представление о деятельности, которую хотите ввести, наши специалисты свяжутся с вами в течение 30 дней. Для регистрации на участие в проекте будут отбираться лучшие идеи, которые будут подтверждены во время мониторинговых визитов", — говорится в сообщении.

Для регистрации нужно заранее подготовить оригиналы и копии документов всех членов домохозяйства:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • свидетельство о рождении;
  • документы, подтверждающие категорию уязвимости.

Ранее мы писали, что граждане могут принять участие в программе от Mercy Corps. В ее рамках предоставят до 5 тыс. долларов.

Также мы рассказывали, что ВПЛ могут присоединиться к программе помощи от УВКБ ООН. Программа доступна в пяти областях.

