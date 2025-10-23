Долговременный медсестринский уход для ВПЛ — что это за услуга и как ею воспользоваться

Врач оказывает помощь женщине. Фото: УНИАН

Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в Украине будут предоставлять услугу по долговременному медсестринскому уходу. Она бесплатна.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Что такое долговременный медсестринский уход

В Минздраве рассказали, что это экспериментальный проект, в рамках которого граждане будут получать:

медицинский уход — выполнение назначений врача, проведение медицинских манипуляций, мониторинг состояния здоровья;

специальный и общий уход, психологическую поддержку;

обеспечение жильем и предметами первой необходимости;

не менее чем четырехразовое питание в соответствии с нормами Минздрава;

сопровождение социального специалиста — помощь по восстановлению документов, поиску жилья, получению социальных услуг и так далее.

Находиться в медучреждении на лечении переселенцы смогут до 30 календарных дней.

Как получить услугу

Все начинается с консультации медработника, которую ВПЛ получают в транзитном пункте после эвакуации.

"Если есть потребность в дальнейшем лечении или стабилизации состояния, человека направляют в определенное медицинское учреждение, которое предоставляет услугу долговременного ухода", — пояснили в Минздраве.

За более подробной информацией гражданам советуют обращаться в правительственный контакт-центр по телефону 15-45, или в Национальную службу здоровья Украины, по телефону 16-77.

Ранее мы объясняли, кому из ВПЛ оказывает финансовую помощь УВКБ ООН. В 2025 году им выплачивают деньги на три месяца. Также мы писали о государственном эксперименте, по которому маломобильные ВПЛ обеспечиваются бесплатным проживанием. Эта инициатива является важной поддержкой для тех, кто из-за длительного лечения или ухода потерял жилье.