Выплаты от государства — кого из ВПЛ могут лишить помощи с ноября

С ноября 2025 года некоторым внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) может грозить потеря государственной помощи на проживание. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) ранее обнародовали причины и сообщили, как сохранить право на выплаты.

Кого из ВПЛ могут лишить выплат с ноября

По данным Пенсионного фонда, до ноября внутренне перемещенные лица, желающие сохранить государственные выплаты, должны сообщить ПФУ обо всех изменениях в обстоятельствах, влияющих на право на их получение (в частности, речь идет об изменении фамилии, имени, отчества, смене места жительства или регистрации, оформлении нового паспорта, выезде за границу).

Другим ключевым условием для трудоспособных переселенцев, позволяющим сохранить выплаты, является то, что в течение трех месяцев после назначения помощи необходимо:

либо найти работу;

либо зарегистрироваться как физлицо-предприниматель;

либо стать на учет в центре занятости.

Какие выплаты предусмотрены для ВПЛ в 2025 году

По данным Минсоцполитики, ежемесячная денежная помощь на проживание с момента ее введения для переселенцев выплачивается в двух вариантах. В ноябре 2025 года предусмотрены следующие размеры:

2 тыс. грн — выплачивают для взрослых,

3 тыс. грн для детей и людей с инвалидностью.

Подать заявки на выплаты можно дистанционно в "Дії" или лично в Центрах предоставления административных услуг.

Среди других программ помощи для переселенцев:

помощь в оплате аренды для семей ВПЛ, которые тратят более 20% дохода. Размер такой государственной компенсации определяется индивидуально в зависимости от региона;

выплаты по программе "еВідновлення", что позволяет ВПЛ с оккупированных территорий подавать заявки на компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье.

