Денежная помощь УВКБ ООН — кто имеет право и список документов

Денежная помощь УВКБ ООН — кто имеет право и список документов

Дата публикации 23 октября 2025 08:00
обновлено: 08:08
Выплаты в октябре — где и кому доступна финансовая помощь от УВКБ ООН
Женщина с детьми. Фото: УНІАН

Жители одной из громад могут оформить финансовую помощь по программе, которую реализуют благотворительный фонд "Право на защиту" и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). В ее рамках граждане, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за опасности, получат выплаты на три месяца.

Об этом говорится в публикации пресс-службы УВКБ ООН в Telegram-канале.

Читайте также:

Где и кому доступна финансовая помощь от УВКБ ООН

Граждане, которые переехали из опасных населенных пунктов в Боромлянскую громаду на Сумщине, смогут получить необходимую финансовую поддержку.

БФ "Право на защиту" объявил соответствующую регистрацию, ведь мобильная бригада будет работать в этой громаде 23 октября. Право подать заявку на финпомощь имеют те, кто будет подпадать под определенные правила.

Обратиться за денежной помощью могут:

  1. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которым пришлось выехать из населенных пунктов, где была объявлена обязательная эвакуация, не более полугода назад.
  2. Граждане, которые после выезда из вышеуказанной громады вернулись на старый адрес проживания не более шести месяцев назад.
  3. Украинцы, которые после начала полномасштабной войны выехали за границу, однако сейчас вернулись в громаду.

Важно то, что вышеуказанные граждане не получали подобную финпомощь в других учреждениях последние три месяца. Также ключевым фактором является низкий доход.

Необходимо иметь одну из категорий уязвимостей:

  • в семье есть только один из родителей (или отец, или мать) с одним или более несовершеннолетними детьми или с лицами пожилого возраста (от 55 лет);
  • в семье есть только одно одинокое или несколько одиноких лиц пожилого возраста (от 55 лет) или такое лицо имеет одного или несколько детей в возрасте до 18 лет;
  • в семье есть лица с особыми потребностями: имеется группа инвалидности, хронические болезни.

Размер финпомощи и как получить

Размер финансовой помощи составит 3,6 тыс. грн на человека в семье в месяц, то есть в целом — 10,8 тыс. грн на человека за три месяца.

Записаться в очередь для приема в с. Боромля на 23 октября 2025 (четверг) можно по телефону 063 182 68 38.

С собой нужно обязательно иметь некоторые документы. А именно:

  • паспорт/документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код;
  • справку внутренне перемещенного лица;
  • номер банковского счета.

"Для семей, членами которых являются маломобильные люди, которые не могут прибыть в пункт регистрации, допускается регистрация по оригиналам документов (при условии предоставления медицинской справки, подтверждающей их состояние здоровья)", — сообщают организаторы.

Ранее мы писали, что до 16 ноября женщины могут подать заявки на гранты от 3 тыс. долларов. Речь идет о программе, которую реализуют при поддержке Фонда Говарда Баффета.

Также мы рассказывали, что можно получить гранты в 23 тыс. грн от Украинского Красного Креста. Средства предоставят для поддержки на зиму.

выплаты финансовая помощь материальная помощь ВПЛ денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
