Выплаты в октябре — где и кому доступна финансовая помощь от УВКБ ООН

Денежная помощь УВКБ ООН — кто имеет право и список документов
Жители одной из громад могут оформить финансовую помощь по программе, которую реализуют благотворительный фонд "Право на защиту" и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). В ее рамках граждане, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за опасности, получат выплаты на три месяца.
Об этом говорится в публикации пресс-службы УВКБ ООН в Telegram-канале.
Где и кому доступна финансовая помощь от УВКБ ООН
Граждане, которые переехали из опасных населенных пунктов в Боромлянскую громаду на Сумщине, смогут получить необходимую финансовую поддержку.
БФ "Право на защиту" объявил соответствующую регистрацию, ведь мобильная бригада будет работать в этой громаде 23 октября. Право подать заявку на финпомощь имеют те, кто будет подпадать под определенные правила.
Обратиться за денежной помощью могут:
- Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которым пришлось выехать из населенных пунктов, где была объявлена обязательная эвакуация, не более полугода назад.
- Граждане, которые после выезда из вышеуказанной громады вернулись на старый адрес проживания не более шести месяцев назад.
- Украинцы, которые после начала полномасштабной войны выехали за границу, однако сейчас вернулись в громаду.
Важно то, что вышеуказанные граждане не получали подобную финпомощь в других учреждениях последние три месяца. Также ключевым фактором является низкий доход.
Необходимо иметь одну из категорий уязвимостей:
- в семье есть только один из родителей (или отец, или мать) с одним или более несовершеннолетними детьми или с лицами пожилого возраста (от 55 лет);
- в семье есть только одно одинокое или несколько одиноких лиц пожилого возраста (от 55 лет) или такое лицо имеет одного или несколько детей в возрасте до 18 лет;
- в семье есть лица с особыми потребностями: имеется группа инвалидности, хронические болезни.
Размер финпомощи и как получить
Размер финансовой помощи составит 3,6 тыс. грн на человека в семье в месяц, то есть в целом — 10,8 тыс. грн на человека за три месяца.
Записаться в очередь для приема в с. Боромля на 23 октября 2025 (четверг) можно по телефону 063 182 68 38.
С собой нужно обязательно иметь некоторые документы. А именно:
- паспорт/документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код;
- справку внутренне перемещенного лица;
- номер банковского счета.
"Для семей, членами которых являются маломобильные люди, которые не могут прибыть в пункт регистрации, допускается регистрация по оригиналам документов (при условии предоставления медицинской справки, подтверждающей их состояние здоровья)", — сообщают организаторы.
