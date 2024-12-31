Выплаты от фонда Depaul Украина – как и кто сможет получить 10,8 тыс. грн

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Часть украинцев сможет получить новую помощь от благотворительной организации "Depaul Украина". По условиям программы, воспользоваться соответствующей возможностью сможет особая категория граждан в Киеве и области.

Об этом говорится в сообщении представителей фонда Depaul Украина.

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Детали программы помощи фонда "Depaul Украина"

Как отмечается, благотворительная организация "Depaul Украина" вновь открыла регистрацию на предоставление финансовой помощи украинцам, пострадавшим от войны и вынужденным покинуть свои дома на оккупированных территориях или в "горячих точках".

Денежные средства смогут получить граждане при следующих условиях:

новоприбывшие внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

проживание на территории Киева и области.

Также важно соблюдать следующие требования:

переселенец имеет справку, срок получения которой составляет не больше 30 дней;

граждане не получали ранее аналогичную денежную помощь за последние три месяца.

Размер денежной помощи для ВПЛ составляет 3,6 тыс. гривен в одни руки. Выплаты будут производиться в течение трех месяцев. То есть, суммарно один человек из семьи сможет получить 10,8 тыс. гривен.

Как зарегистрироваться на денежную помощь

Для того, чтобы получить финпомощь от "Depaul", нужно заполнить регистрационную форму по ссылке, где нужно указать:

фамилию, имя, отчество;

дату выдачи справки внутреннего переселенца;

адрес проживания до 24 февраля 2022 года;

поступала ли денежная помощь от других фондов за последние три месяца, не считая господдержку;

количество членов семьи;

идентификационные коды для всех членов семьи (при наличии);

номер телефона.

Ранее мы сообщали, что граждане имеют трудности с оформлением выплат средств на детей по программе "Зимова єПідтримка". Из-за кибератаки в приложении "Дія" исчезли свидетельства о рождении.

Также мы писали, что в 2025 году уязвимым категориям граждан будет вновь доступна финпомощь от UNHCR Ukraine. Заявки на выплаты будут принимать в ряде городов.