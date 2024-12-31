Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Кто из украинцев получит 10,8 тыс. грн в январе — детали arrow

Кто из украинцев получит 10,8 тыс. грн в январе — детали

31 декабря 2024 11:17
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты от фонда Depaul Украина – как и кто сможет получить 10,8 тыс. грн
Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Часть украинцев сможет получить новую помощь от благотворительной организации "Depaul Украина". По условиям программы, воспользоваться соответствующей возможностью сможет особая категория граждан в Киеве и области.

Об этом говорится в сообщении представителей фонда Depaul Украина.

Читайте также:

Детали программы помощи фонда "Depaul Украина"

Как отмечается, благотворительная организация "Depaul Украина" вновь открыла регистрацию на предоставление финансовой помощи украинцам, пострадавшим от войны и вынужденным покинуть свои дома на оккупированных территориях или в "горячих точках".

Денежные средства смогут получить граждане при следующих условиях:

  • новоприбывшие внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • проживание на территории Киева и области.

Также важно соблюдать следующие требования:

  • переселенец имеет справку, срок получения которой составляет не больше 30 дней;
  • граждане не получали ранее аналогичную денежную помощь за последние три месяца.

Размер денежной помощи для ВПЛ составляет 3,6 тыс. гривен в одни руки. Выплаты будут производиться в течение трех месяцев. То есть, суммарно один человек из семьи сможет получить 10,8 тыс. гривен.

Как зарегистрироваться на денежную помощь

Для того, чтобы получить финпомощь от "Depaul", нужно заполнить регистрационную форму по ссылке, где нужно указать:

  • фамилию, имя, отчество;
  • дату выдачи справки внутреннего переселенца;
  • адрес проживания до 24 февраля 2022 года;
  • поступала ли денежная помощь от других фондов за последние три месяца, не считая господдержку;
  • количество членов семьи;
  • идентификационные коды для всех членов семьи (при наличии);
  • номер телефона.

Ранее мы сообщали, что граждане имеют трудности с оформлением выплат средств на детей по программе "Зимова єПідтримка". Из-за кибератаки в приложении "Дія" исчезли свидетельства о рождении.

Также мы писали, что в 2025 году уязвимым категориям граждан будет вновь доступна финпомощь от UNHCR Ukraine. Заявки на выплаты будут принимать в ряде городов.

выплаты финансовая помощь материальная помощь соцвыплаты денежная помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:03 Редкий героизм – как украинские энергетики работают на войне

11:48 Весенняя температура — погода в первый день нового года

11:39 Месяц в укрытиях – сколько раз в Одессе объявляли тревогу

11:35 ССО Украины заняли населенный пункт в Курской области России

11:34 Есть ответ — когда инвестировать в облигации, чтобы был доход

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

11:24 Jingle bells для бизнеса — что лучше всего продается на праздники

11:23 В Харькове мужчина нашел в подвале боеприпасы и оказался в суде

11:20 Иностранный топ-клуб хочет купить украинца Кочергина

11:17 Кто из украинцев получит 10,8 тыс. грн в январе — детали

11:13 Метеозависимым приготовиться — Землю накрыла магнитная буря

12:03 Редкий героизм – как украинские энергетики работают на войне

11:48 Весенняя температура — погода в первый день нового года

11:39 Месяц в укрытиях – сколько раз в Одессе объявляли тревогу

11:35 ССО Украины заняли населенный пункт в Курской области России

11:34 Есть ответ — когда инвестировать в облигации, чтобы был доход

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

11:24 Jingle bells для бизнеса — что лучше всего продается на праздники

11:23 В Харькове мужчина нашел в подвале боеприпасы и оказался в суде

11:20 Иностранный топ-клуб хочет купить украинца Кочергина

11:17 Кто из украинцев получит 10,8 тыс. грн в январе — детали

11:13 Метеозависимым приготовиться — Землю накрыла магнитная буря

08:17 Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее

06:40 Снова дорожает — какие цены на золото перед Новым годом

06:37 2024 год в российских атаках — масштабные последствия на Одесчине

06:28 Охматдет, ГЭС и межконтинентальная ракета — трагедии 2024

06:04 Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

30 декабря 2024

21:33 Новогодний праздничный стол 2025 — сколько потратят одесситы

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

Text

08:00 К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE

30 декабря 2024
Text

20:13 Трампу нужно будет отчитаться о каждом долларе, — Южанина

Text

19:06 Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

Text

18:00 Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Text

08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия