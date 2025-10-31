Видео
Главная Финансы Деньги на полгода от УВКБ ООН — где действует программа помощи

Деньги на полгода от УВКБ ООН — где действует программа помощи

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 11:00
обновлено: 11:04
Выплаты для ВПЛ — как и где можно получить помощь от УВКБ ООН на полгода
Украинские переселенцы. Фото: Vladimir Prycek

В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют возможность присоединиться к программе денежной помощи, предусматривающей предоставление финансовой поддержки на шесть месяцев. Проект, который реализуют совместно благотворительный фонд "Право на защиту" и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), доступен в пяти регионах в 2025 году.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте благотворительного фонда.

Что предусматривает программа финпомощи от УВКБ ООН

Как отмечается, за финансовой помощью могут обращаться внутренние переселенцы, которые имеют проблемы с оплатой аренды жилья. Программа помощи от УВКБ ООН предусматривает покрытие расходов на съем в течение шести месяцев.

Такая инициатива призвана оказать поддержку семьям после вынужденного перемещения и помочь в интеграции в новых громадах. Действие программы распространяется на такие украинские регионы:

  • Днепропетровский;
  • Полтавский;
  • Кировоградский;
  • Запорожский;
  • Киевский и г. Киев.

Согласно условиям программы, на выплаты могут рассчитывать граждане, которые сейчас проживают в таких местах:

  • место временного проживания, включенное в официальный список, по правительственному постановлению №930;
  • детсадах, образовательных учреждениях, медучреждениях, которым грозит расформирование;
  • модульном городке;
  • арендованном жилье с неудовлетворительными условиями для проживания;
  • арендованном жилье, откуда грозит выселение.

Как ВПЛ присоединиться к участию в программе

Если граждане подпадают под вышеуказанные условия программы от УВКБ ООН, то для участия должны предварительно заполнить специальную форму.

"Участие в программе могут принять только те домохозяйства, ни один из членов которых не принимает и никогда ранее не участвовал ни в одной программе денежной помощи на аренду жилья и не участвует в программах государственных субсидий на аренду жилья", — сообщают организаторы.

Все детали относительно действия программы можно уточнить, позвонив на горячую линию благотворительного фонда "Право на защиту": 0800750104.

Также отмечается, что претенденты на участие в программе должны в дальнейшем предоставить план относительно дальнейших доходов для самостоятельной аренды помещения после завершения поддержки. Также должны сами найти жилье и оплатить первые два месяца его аренды. Средства потом должны вернуть.

Ранее мы писали, что со следующей недели в одном из городов жители смогут подать заявки на денежную помощь от UNHCR. Каждому в семье выплатят по 10,8 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что в трех областях гражданам доступна зимняя денежная помощь. Выплаты предусмотрены на покрытие расходов за услуги ЖКХ.

выплаты финансовая помощь деньги ВПЛ денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
