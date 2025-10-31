Выплаты для ВПЛ — как и где можно получить помощь от УВКБ ООН на полгода

Украинские переселенцы. Фото: Vladimir Prycek

В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют возможность присоединиться к программе денежной помощи, предусматривающей предоставление финансовой поддержки на шесть месяцев. Проект, который реализуют совместно благотворительный фонд "Право на защиту" и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), доступен в пяти регионах в 2025 году.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте благотворительного фонда.

Что предусматривает программа финпомощи от УВКБ ООН

Как отмечается, за финансовой помощью могут обращаться внутренние переселенцы, которые имеют проблемы с оплатой аренды жилья. Программа помощи от УВКБ ООН предусматривает покрытие расходов на съем в течение шести месяцев.

Такая инициатива призвана оказать поддержку семьям после вынужденного перемещения и помочь в интеграции в новых громадах. Действие программы распространяется на такие украинские регионы:

Днепропетровский;

Полтавский;

Кировоградский;

Запорожский;

Киевский и г. Киев.

Согласно условиям программы, на выплаты могут рассчитывать граждане, которые сейчас проживают в таких местах:

место временного проживания, включенное в официальный список, по правительственному постановлению №930;

детсадах, образовательных учреждениях, медучреждениях, которым грозит расформирование;

модульном городке;

арендованном жилье с неудовлетворительными условиями для проживания;

арендованном жилье, откуда грозит выселение.

Как ВПЛ присоединиться к участию в программе

Если граждане подпадают под вышеуказанные условия программы от УВКБ ООН, то для участия должны предварительно заполнить специальную форму.

"Участие в программе могут принять только те домохозяйства, ни один из членов которых не принимает и никогда ранее не участвовал ни в одной программе денежной помощи на аренду жилья и не участвует в программах государственных субсидий на аренду жилья", — сообщают организаторы.

Все детали относительно действия программы можно уточнить, позвонив на горячую линию благотворительного фонда "Право на защиту": 0800750104.

Также отмечается, что претенденты на участие в программе должны в дальнейшем предоставить план относительно дальнейших доходов для самостоятельной аренды помещения после завершения поддержки. Также должны сами найти жилье и оплатить первые два месяца его аренды. Средства потом должны вернуть.

Ранее мы писали, что со следующей недели в одном из городов жители смогут подать заявки на денежную помощь от UNHCR. Каждому в семье выплатят по 10,8 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что в трех областях гражданам доступна зимняя денежная помощь. Выплаты предусмотрены на покрытие расходов за услуги ЖКХ.