Выплаты для ВПЛ — как и где можно получить помощь от УВКБ ООН на полгода

Деньги на полгода от УВКБ ООН — где действует программа помощи
В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют возможность присоединиться к программе денежной помощи, предусматривающей предоставление финансовой поддержки на шесть месяцев. Проект, который реализуют совместно благотворительный фонд "Право на защиту" и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), доступен в пяти регионах в 2025 году.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте благотворительного фонда.
Что предусматривает программа финпомощи от УВКБ ООН
Как отмечается, за финансовой помощью могут обращаться внутренние переселенцы, которые имеют проблемы с оплатой аренды жилья. Программа помощи от УВКБ ООН предусматривает покрытие расходов на съем в течение шести месяцев.
Такая инициатива призвана оказать поддержку семьям после вынужденного перемещения и помочь в интеграции в новых громадах. Действие программы распространяется на такие украинские регионы:
- Днепропетровский;
- Полтавский;
- Кировоградский;
- Запорожский;
- Киевский и г. Киев.
Согласно условиям программы, на выплаты могут рассчитывать граждане, которые сейчас проживают в таких местах:
- место временного проживания, включенное в официальный список, по правительственному постановлению №930;
- детсадах, образовательных учреждениях, медучреждениях, которым грозит расформирование;
- модульном городке;
- арендованном жилье с неудовлетворительными условиями для проживания;
- арендованном жилье, откуда грозит выселение.
Как ВПЛ присоединиться к участию в программе
Если граждане подпадают под вышеуказанные условия программы от УВКБ ООН, то для участия должны предварительно заполнить специальную форму.
"Участие в программе могут принять только те домохозяйства, ни один из членов которых не принимает и никогда ранее не участвовал ни в одной программе денежной помощи на аренду жилья и не участвует в программах государственных субсидий на аренду жилья", — сообщают организаторы.
Все детали относительно действия программы можно уточнить, позвонив на горячую линию благотворительного фонда "Право на защиту": 0800750104.
Также отмечается, что претенденты на участие в программе должны в дальнейшем предоставить план относительно дальнейших доходов для самостоятельной аренды помещения после завершения поддержки. Также должны сами найти жилье и оплатить первые два месяца его аренды. Средства потом должны вернуть.
