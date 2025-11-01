Видео
Україна
Видео

Главная Финансы Выплаты и больше льгот — Свириденко о новой "зимней поддержке"

Выплаты и больше льгот — Свириденко о новой "зимней поддержке"

Дата публикации 1 ноября 2025 22:13
обновлено: 22:13
Свириденко озвучила детали обновленной программы по поддержке украинцев зимой — что нового
Юлия Свириденко на заседании Кабмина. Фото: Юлия Свириденко/Facebook

Кабинет министров Украины работает над расширением программы "зимней поддержки". Ожидается, что финансовую помощь и льготы от государства получит еще больше людей.

Об этом 1 ноября 2025 года сообщила в своем Telegram-канале премьер-министр Юлия Свириденко.

Зимняя поддержка 2025/2026

Известно о планах правительства не только сохранить выплаты в 6,5 тысячи гривен, которые начислят около 660 тысячам граждан, но и ввести:

  • новую денежную помощь для украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), людей, которые потеряли работу из-за войны, и малообеспеченных семей;
  • программу бесплатных поездок по Украине для всех граждан от Укрзализныци — три тысячи километров;
  • комплексную проверку здоровья для людей в возрасте от 40 лет этой зимой.

"Подробно обо всех компонентах пакета зимней поддержки будем сообщать в ближайшее время", — говорится в сообщении Свириденко.

Глава правительства также отметила, что для украинцев сохранят уже запущенные программы поддержки, среди которых: фиксированные цены на энергоносители, жилищные субсидии, поддержку ОСМД для энергоэффективности и помощь на генераторы, мораторий на отключение в прифронтовых районах и выплаты ВПЛ на дрова.

Что еще стоит знать

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября заявил о создании специальной программы транспортной поддержки. Ею будут пользоваться граждане, чтобы бесплатно ездить поездами Укрзализныци.

Как ожидается, пассажиры смогут проехать три тысячи километров не потратив ни копейки. Однако это будет касаться только внутренних железнодорожных маршрутов, например, Львов — Киев, Киев — Днепр и тому подобное.

Детализировать транспортную программу правительство должно до 15 ноября.

Ранее мы рассказывали, что по программе, которую координирует благотворительный фонд Mercy Corps, украинцы могут получить до пяти тысяч долларов. Известно, кому именно окажут финансовую поддержку. Также мы писали о денежной помощи от UNHCR. Регистрация на выплату 10,8 тысячи гривен стартует в ноябре.

выплаты финансовая помощь зима Юлия Свириденко поддержка
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
