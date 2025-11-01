Видео
Армия
Пакунок школяра — можно ли получить 5 тыс. грн в ноябре

Пакунок школяра — можно ли получить 5 тыс. грн в ноябре

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 16:56
обновлено: 16:56
Регистрация в программе Пакунок школяра — можно ли получить деньги в ноябре
Человек держит в руке купюры по 500 и 1 тысяче гривен. Фото: Новини.LIVE

Регистрация в программе Пакет школяра для получения денежной помощи в размере пяти тысяч гривен, продлится до 15 ноября. Подать заявку можно через Дию или в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ПФУ.

Как зарегистрировать заявку на Пакунок школяра

Подать заявку можно в приложении Дия. Для этого:

  • откройте приложение;
  • найдите раздел Помощь от государства;
  • выберите услугу Пакунок школяра;
  • выберите ребенка, для которого оформляете помощь;
  • заверьте заявление Дия.Пидписом и отправьте.

Также регистрация происходит в сервисных центрах Пенсионного фонда.

Полученные средства нужно потратить за 180 дней. Остаток вернется в бюджет. Стоит помнить, что в получении помощи откажут, если ребенок находится на временно оккупированных территориях или выехал за границу.

Как получить пять тысяч гривен

Деньги родители детей, которые в сентябре пошли в первый класс, смогут потратить:

  • на школьные принадлежности;
  • книги;
  • одежду.

Выплаты осуществляются через специальные счета в определенных банках, а деньги начисляются через 14 дней после обработки заявки.

Что еще стоит знать

Напомним, выплата единовременной денежной помощи родителям учеников первых классов не будет учитываться при исчислении совокупного дохода семьи для получения всех видов социальной помощи, в том числе и субсидии. В Пенсионном фонде ранее объясняли, что соответствующее правило принял Кабинет министров Украины.

Ранее мы рассказывали, что программа Пакунок школяра несколько изменилась с 1 октября 2025 года. Известно, какие обновления произошли. Также мы писали, что какое требование до 1 ноября 2025 года должны выполнить получатели госпомощи в Украине. Если этого не сделать — выплат не будет.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
