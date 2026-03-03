Выплаты по 100 000 гривен защитникам, которые получили ранения — что нужно для выплат

Здание главного военного клинического госпиталя в Киеве и деньги. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Украинских военнослужащих после получения травм во время защиты Родины, продолжают обеспечивать денежными выплатами. Также за ними сохраняется право на дополнительное вознаграждение.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Выплаты во время лечения

Если военный лечится от полученных в бою ранений, то ему выплачивают:

основное денежное обеспечение по последней должности;

дополнительное ежемесячное денежное вознаграждение в размере 100 000 гривен.

"Эти средства начисляются за все время стационарного лечения — как в Украине, так и за рубежом, включая периоды перемещения между медицинскими учреждениями", — подчеркнули в ведомстве.

Эти выплаты будут поступать защитнику и тогда, когда он будет находиться в отпуске в связи с лечением. Но важно, чтобы представители военно-врачебной комиссии (ВВК) в своем заключении отметили, что военный получил тяжелое ранение.

"Если травма не тяжелая, начисление дополнительного вознаграждения (100 000 гривен) после выписки из стационара прекращается", — сказали в Минобороны.

Основание для выплат, как отмечают в материале — Справка об обстоятельствах травмы (Додаток 5). Ее подписывает командир части, в ней обязательно должна быть отметка, что ранение связано с защитой Родины.

Если лечение длится непрерывно дольше, чем четыре месяца, для сохранения выплат нужно заключение ВВК о необходимости длительного лечения. На осмотре у врачей нужно побывать до того, как пройдет четырехмесячный срок.

Получив это заключение, а также соответствующий приказ командира финансовая поддержка продлевается (всего до 12 месяцев подряд). Срок пребывания на лечении в Украине подтверждается Справкой об обстоятельствах травмы и сообщением о госпитализации от учреждения здравоохранения (после 4 месяцев лечения — решением ВВК).

Если лечение происходит в другой стране, тогда нужно предоставить медицинские документы и отметки пограничной службы, что лицо пересекло госграницу.

Дополнительное вознаграждение

Речь идет о двух ежегодных выплатах в размере месячного денежного обеспечения (сюда не включается вознаграждение в 100 000 гривен):

помощь на оздоровление;

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Если есть боевое ранение — это уже достаточное основание для того, чтобы военный требовал назначить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Кроме этого государство выплачивает военнослужащим единовременную денежную помощь. Это компенсационная выплата за повреждение здоровья (инвалидность или частичную потерю трудоспособности без установления инвалидности), полученное во время защиты Родины, выполнения обязанностей военной службы или прохождения военной службы.

Сумма выплат зависит от установленной группы инвалидности или процента утраты трудоспособности, а также от причины инвалидности или потери трудоспособности. Это выясняет экспертная команда по оценке повседневного функционирования лица.

Ранее мы рассказывали, каким будет денежное обеспечение в ВСУ в марте 2026 года. На окончательные суммы будут влиять многие факторы. Также писали, что военнослужащим положены доплаты, если они имеют научную степень. Однако для получения дополнительных денег нужно выполнить одно важное условие.