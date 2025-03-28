Лимиты в Ощадбанке — военные не могут оплатить даже коммуналку

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Новые лимиты на переводы в госфинучреждении "Ощадбанк" сделали невозможным осуществление элементарных финансовых операций для клиентов, которые являются военнослужащими и несут службу на передовой. В частности, речь идет об оплате жилищно-коммунальных услуг и перечислении средств на содержание детей.

Такое сообщение появилось на портале "Минфин", где граждане оставляют отзывы о работе банков.

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В связи с новыми правилами относительно лимитов некоторые военнослужащие начали обращаться к представителям банка за разъяснениями, как делать оплату на фронте и прифронтовых территориях, ведь там — перебои с мобильной связью.

"Я военнослужащий, находясь в зоне боевых действий, соответственно за пределами покрытия мобильной связи, возмущен последними принудительными изменениями относительно правил перевода денег, требующих подтверждения через смс. Никак невозможно ни оплатить коммуналку, ни даже перечислить средства на содержание ребенка. Я уже не говорю о переводе других средств", — говорится в одном из сообщений.

Скриншот. Источник: Минфин

В банке не ответили, как быть военным в этой ситуации. На портале некоторые заметили, что дополнительная защита через двухфакторную авторизацию снижает риск того, что клиенты станут жертвами мошенников. Банк пошел на такой шаг, поскольку среди его клиентов есть большое количество людей, которые совершенно не знакомы с новыми технологиями и являются потенциальными жертвами мошенников.

Новые правила в Ощадбанке

В марте 2025 года Ощадбанк решил усилить меры безопасности, чтобы исключить мошеннические списания средств клиентов. Для этого снизили порог для перевода средств с карт, что требует дополнительного подтверждения путем поступления SMS-сообщения на финансовый номер телефона.

Банк сначала ввел лимит на переводы вместо 2 тыс. гривен без необходимости подтверждения 100 гривен, однако впоследствии пересмотрел решение, повысив порог до 1 тыс. гривен.

Сейчас для осуществления перевода сверх лимитированной суммы необходимо ввести одноразовый пароль из SMS-сообщения.

"Операцию свыше 1 тыс. гривен можно подтвердить только кодом, который поступит в смс-сообщении... других способов подтверждения нет", — заявляли представители банка в соцсетях.

Ранее военные также жаловались на трудности с доступом к мобильному приложению "Ощад 24/7" из-за невозможности получения кода на номер телефона, ведь у них есть возможность пользоваться только сетью Интернет.

Напомним, в Ощадбанке предусмотрены ограничения на переводы. В частности, в ночное время суток перечислить сумму в более 10 тыс. грн не удастся.

Также мы писали, что в Ощадбанке действует усиленная защита средств граждан от мошенников. Там уверяют, что потенциальных работников перед трудоустройством в финучреждение отправляют на тщательную проверку.