В Ощадбанку запровадили нічні обмеження на перекази — розміри лімітів

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "Ощадбанк" діють різні обмеження на грошові перекази. Зокрема, є особливі ліміти, які спрацьовують у нічний час доби.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Обмеження на перекази в Ощадбанку

Як розповів один із клієнтів фінустанови, він хотів у нічний час зробити грошовий переказ на понад 10 тис. грн, однак система не дозволила через запроваджені ліміти.

Також нагадав про інші обмеження, які діють у банку. Зокрема, про нові ліміти на перекази, що передбачають підтвердження через надходження SMS-повідомлення, а також мізерний кредитний ліміт.

"Вночі (чомусь!) перевести більше 10 тис. грн не можна... Підтвердження по смс переказів вище 100 грн... Кредитний ліміт для добровольця, з історією карти 9 років — 1,2 тис. грн", — повідомив клієнт.

Що варто знати про нічні та інші ліміти

Представник банку відреагував на звернення, зазначивши, що у фінустанові діють різні обмеження, покликані убезпечити клієнтів від шахрайських списань. А саме:

банківський нічний ліміт;

ліміт на переказ коштів з підтвердженням через SMS;

особистий ліміт.

Так, за його словами, у нічну пору встановлено обмеження для всіх карток, що забороняє використовувати суму у понад 10 тис. грн на переказ коштів.

Також тепер підтвердження фінансових операцій здійснюється за допомогою коду, що надсилатиметься на номер телефона клієнта в SMS-повідомленні. На основі постанови НБУ №58 від 3 травня 2023 року "Про затвердження положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку" та аналізу можливостей для зменшення рівня шахрайства з дотриманням високих стандартів якості обслуговування, банк вирішив посилити автентифікацію.

"У нічний час діє окремий банківський ліміт по всіх картках, що не передбачає використання коштів більше 10 тис. грн. Ліміт встановлено у зв'язку з високою активністю шахрайства і ціллю безпеки коштів клієнта. Що стосується ліміту на переказ коштів, то банком також було переглянуто розмір ліміту, відтепер на переказ коштів більше 100 грн (раніше 2 тис. грн) банком надсилається пароль у вигляді звичайного SMS", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Ощадбанку пояснили, як відновити доступ до картки, якщо втрачено фінансовий номер телефону. Відповідну процедуру можна здійснити дистанційно.

Раніше ми писали, що банки більш ретельно будуть перевіряти підприємців. Фінмоніторинг пошириться на звітності, виписки та господарські договори.