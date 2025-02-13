В Ощадбанку пояснили, кому загрожують шахрайські списання

Людина тримає банківську картку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "Ощадбанк" пояснили, чому не слід клієнтам звинувачувати працівників банків у шахрайських списаннях коштів. Там наголосили, що за нерозголошення даних відповідальні самі українці, а питанням розслідування таких інцидентів займаються виключно правоохоронні органи.

Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

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Проблеми з шахрайськими списаннями в Ощадбанку

Одна з клієнток написала на сторінці банку, що постраждала через шахрайські дії. Припустила, що до цього можуть причетні самі працівники фінустанов, які працюють із клієнтами і знають, у кого на рахунку великі суми грошей. Українка висловила побажання, щоб банк ретельніше перевіряв своїх фахівців.

"Ви як банк маєте створити всі наявні запобіжники для протидії шахрайству, тому я маю великі сумніви, що банк вжив усі можливі заходи для захисту клієнтів", — йдеться у повідомленні.

Захист від шахраїв в Ощадбанку

Представник Ощадбанку пояснив, що відповідально ставляться до питання захисту коштів клієнтів. Перед працевлаштуванням співробітники проходять перевірку, незалежно від їхніх посад чи посадових обов'язків. До того ж, проводять перевірки не тільки на початку, а також під час роботи в команді банку.

Співробітники не співпрацюють з шахраями, а зникнення коштів можливе виключно з вини клієнтів. А саме у випадках:

розголошення відомостей персональних даних;

даних банківських карток;

одноразових паролів, що надходять на фінансовий номер телефону;

переходу на фішингові сайти.

У банку радять у разі шахрайства блокувати картку в мобільному "Ощад24" або по дзвінку до банку. Після чого потрібно самостійно повідомити про інцидент правоохоронні органи.

"Розслідуванням випадків шахрайства, згідно чинного законодавства, займаються правоохоронні органи та кіберполіція. Ми, як банк, всіляко сприяємо проведенню розслідування і надамо для цього всю необхідну інформацію правоохоронцям за їхнім офіційним запитом", — наголосили в Ощадбанку.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у FB

Раніше ми писали, що клієнти Ощадбанку повідомили, що отримують безпідставні повідомлення від колекторів, тоді як боргів немає. Відомо, як діяти у таких випадках.

Також повідомлялося, що можуть виникнути проблеми з доступом до вебверсії застосунку "Ощад24". Певні негаразди можуть чекати на тих, хто має кнопкові телефони.