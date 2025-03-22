Ощадбанк арештовує пенсії через відсутність поняття соціальний рахунок

Банківська картка у руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "Ощадбанку" скаржаться на арешт соціальних виплат та пенсій, попри заборону на законодавчому рівні блокувати соцрахунки. У банку стверджують, що в їхніх нормативно-правових документах відсутній такий термін, тому діють в рамках закону.

Про це йдеться на офіційній сторінці фінустанови у Facebook.

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Детальніше про проблему з арештом соцрахунків

Як зазначила одна із клієнток, банк арештував всі кошти на картці для соціальних виплат. За її словами, була надана довідка, що йдеться про соціальний рахунок, і виписка за шість місяців, однак все одно блокували всі гроші.

"Арештовують соціальні рахунки... В які терміни після надходження постанови буде знято арешт?... Банк надав довідку, що це — соціальний рахунок, і виписку за пів року, виконавець теж каже, що чому банк не відмовив у арешті?", — йдеться у повідомленні.

В Ощадбанку пояснили, чому арештовують соцрахунки

У фінустанові зазначили, що банк діє в рамках чинного законодавства України та нормативно-правових документів, тому в разі надходження від виконавчої служби постанови на блокування рахунку — виконує її. Водночас, щоб зняти арешт — фінустанова має отримати окрему відповідну постанову.

У банку визнали, що така бюрократична процедура затягує можливість доступу клієнта до власних коштів, проте фінустанова здійснює опрацювання постанов в рамках черги.

Там пояснили, що блокування відбулося, оскільки на рахунок можуть надходити як власні кошти, так і цільові (соціальні/пенсійні/зарплата). Відповідні рахунки не мають спеціального статусу.

"Це означає, що на даний рахунок може накладатися арешт. Як тільки до банку надійде постанова про визначення поточного рахунку, банк її опрацює і ви зможете зняти в касі частину коштів (в розмірі не більше 2-х мінімальних заробітних плат, до — 16 тис. грн), — повідомив представник банку.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк FB

Нагадаємо, днями в Ощадбанку пояснили, чому нараховують соцдопомогу та пенсії громадянам довше, ніж в інших банках. Процес залежить від рішення Міністерства соцполітики.

Також ми писали, що Ощадбанк удосконалив свої цифрові послуги. Задля більш комфортної взаємодії клієнтів з фінустановою спростив процес автентифікації у системі BANK ID.