Ліміти в Ощадбанку — військові не можуть оплатити навіть комуналку

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Нові ліміти на перекази у держфінустанові "Ощадбанк" унеможливили здійснення елементарних фінансових операцій для клієнтів, які є військовослужбовцями і несуть службу на передовій. Зокрема, йдеться про оплату житлово-комунальних послуг та перерахунок коштів на утримання дітей.

Таке повідомлення з'явилось на порталі "Мінфін", де громадяни залишають відгуки про роботу банків.

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У зв'язку з новими правилами щодо лімітів деякі військовослужбовці почали звертатися до представників банку за роз'ясненнями, як робити оплату на фронті та прифронтових територіях, адже там — перебої з мобільним зв'язком.

"Я військовослужбовець, перебуваючи у зоні бойових дій, відповідно за межами покриття мобільного зв’язку, обурений останніми примусовими змінами стосовно правил переказу грошей, які потребують підтвердження через смс. Ніяк неможливо ні сплатити комуналку, ні навіть перерахувати кошти для утримання дитини. Я вже не кажу про переказ інших коштів", — йдеться в одному з повідомлень.

Скриншот. Джерело: Мінфін

У банку не відповіли, як бути військовим в цій ситуації. На порталі дехто зауважив, що додатковий захист через двофакторну авторизацію знижує ризик того, що клієнти стануть жертвами шахраїв. Банк пішов на такий крок, оскільки серед його клієнтів є велика кількість людей, які абсолютно не ознайомлені з новими технологіями і є потенційними жертвами шахраїв.

Нові правила в Ощадбанку

У березні 2025 року Ощадбанк вирішив посилити заходи безпеки, щоб унеможливити шахрайські списання коштів клієнтів. Для цього знизили поріг для переказу коштів з карток, що вимагатиме додаткового підтвердження шляхом надходження SMS-повідомлення на фінансовий номер телефона.

Банк спочатку запровадив ліміт на перекази замість 2 тис. гривень без необхідності підтвердження 100 гривень, однак згодом переглянув рішення, підвищивши поріг до 1 тис. гривень.

Нині для здійснення переказу у понад лімітовану суму необхідно ввести одноразовий пароль з SMS-повідомлення.

"Операцію понад 1 тис. гривень можна підтвердити лише кодом, який надійде в смс-повідомлення... інших способів підтвердження немає", — заявляли представники банку у соцмережах.

Раніше військові також скаржились на труднощі з доступом до мобільного застосунку "Ощад 24/7" через неможливість отримання коду на номер телефону, адже в них є можливість користуватися лише мережею Інтернет.

Нагадаємо, в Ощадбанку передбачені обмеження на перекази. Зокрема, у нічний час доби перерахувати суму у понад 10 тис. грн не вдасться.

Також ми писали, що в Ощадбанку діє посилений захист коштів громадян від шахраїв. Там запевняють, що потенційних працівників перед працевлаштуванням у фінустанову відправляють на ретельну перевірку.