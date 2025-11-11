В Ощадбанке рассказали, как избежать проблем с закрытием счетов

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE

В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали об упрощенном механизме закрытия платежных карт. В целом правила предусматривают особые требования по закрытию карточных счетов.

Об этом говорится в сообщении на странице Ощадбанка в Facebook.

Проблемы с закрытием счетов Ощадбанка

На проблемы с закрытием счетов указал один из клиентов Ощадбанка. Он отметил, что гражданам было бы более удобно, если бы такая возможность была доступна онлайн.

"А когда... заявление на закрытие счетов можно будет подать онлайн в моб. приложении или через емейл без визита в отделение, где и открывалась карта?", — говорится в одном из обращений.

В банке отметили, что основным отличием Ощадбанка от других финучреждений является то, что в нем не предусмотрена процедура дистанционного закрытия счета. Согласно правилам, закрытие карт возможно исключительно в том отделении, где они были выданы.

Те клиенты, которые находятся за границей или в другом регионе, и не имеют возможности прийти в отделение лично, могут воспользоваться правом оформить доверенность. В частности, беженцам такой сервис доступен в консульстве. Доверенное лицо может прийти в отделение, подать заявление и закрыть счет.

Ускоренный механизм закрытия счета

Также в банке назвали вариант ускоренного закрытия счета, без необходимости прибытия в отделение, где была выдана карта. Это возможно сделать в любом офисе при соблюдении определенных условий:

отсутствия остатка средств на счете;

отсутствия задолженности по счету.

"К сожалению, дистанционно закрыть счет нет возможности, но если такая возможность появится мы обязательно проинформируем. Также хочу обратить внимание, если на счете отсутствует остаток средств и нет задолженности, для закрытия можно обратиться в любое удобное отделение Ощадбанка", — говорится в ответе сотрудника банка.

Чтобы закрыть счет, клиент должен обратиться в отделение банка и подать:

соответствующее заявление на закрытие счета;

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина);

банковскую карту.

Если к карте подключена услуга овердрафт и есть долг, счет не закроют, пока его полностью не погасят.

Также, если на счету нет долгов и не происходит каких-либо операций, то его могут аннулировать автоматически через три года. В то же время, будет списание комиссии за неактивный счет.

Ранее мы писали об изменениях для клиентов Ощадбанка. Теперь у них есть возможность перевыпускать имеющиеся платежные карты и превратить в цифровые, без пластиковых носителей.

Также мы рассказывали, что клиенты с оккупированных территорий "Ощадбанка" имеют проблемы с каналами коммуникации с банком. В финучреждении объяснили, какие еще есть доступные варианты связи.