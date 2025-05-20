В Ощадбанке действуют особые требования по закрытию карт — что необходимо знать

Банковская карта на руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Внутренние правила государственного финучреждения "Ощадбанк" предусматривают особые требования по закрытию счетов. В частности, в банке не предусмотрена онлайн-альтернатива такой услуги.

Об этом сообщили представители Ощадбанка в комментариях в соцсети Facebook.

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Согласно нормам, для того, чтобы закрыть счет, клиенту нужно лично обратиться в отделение банка. Там необходимо будет написать соответствующее заявление. Также нужно предоставить:

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина);

банковскую карту.

Если к карте подключен сервис овердрафт и есть долг, счет не закроют, пока клиент его полностью не погасит.

В случае, если клиент написал заявление и погасил долг, то карту нужно отдать работнику отделения, который должен ее уничтожить.

Особенности закрытия счетов Ощадбанка

Основным отличием в Ощадбанке от других финучреждений является то, что не предусмотрена процедура дистанционного закрытия счета. Закрывать карты нужно в том отделении, где они были выданы.

Если клиенты находятся за границей или в другом регионе, и нет возможности прийти в отделение, то советуют оформить доверенность.

В частности, беженцы это могут сделать в консульстве. После этого доверенное лицо должно лично прийти в отделение, подать заявление и закрыть счет.

Если на счету нет долгов и не происходит каких-либо операций, то его аннулируют автоматически через три года.

Напомним, в Ощадбанке действуют ограничения на пополнение банковских карт. Из-за этого лимиты не позволяют осуществлять некоторые расчеты.

Также мы писали, что в Ощадбанке не пролонгируют карты, срок действия которых подошел к концу до 2 февраля 2022 года. Аннулируют также и карты, на которых нет средств.