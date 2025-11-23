Ощадбанк может арестовывать счета военным — что надо знать

Банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE

Государственный "Ощадбанк" может блокировать военнослужащим счета, куда поступает денежное довольствие. В финучреждении объяснили, когда ждать снятия ареста в подобных случаях.

Об этом говорится в одном из сообщений на странице Ощадбанка в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о проблеме блокировки средств в Ощадбанке

Один из граждан, который служит в Вооруженных силах, рассказал о том, что банк заблокировал средства на счете. Несмотря на предоставление постановления от исполнительной службы "о снятии ареста", банк до сих пор это не сделал.

В связи с этим у военного нет возможности получить денежное довольствие.

"Я, военный, АО "Ощадбанк" вопреки действующему законодательству, не снимает арест со счета, хотя есть постановление исполнительной службы "о снятии ареста", как следствие не могу получить денежное довольствие", — говорится в сообщении.

Объяснение Ощадбанка

Представители банка отреагировали на соответствующее обращение. Там подтвердили, что Ощадбанк может блокировать счета, однако в вопросе снятия ареста — действует согласно правилам законодательства.

Все постановления от исполнительных служб об отмене ареста прорабатываются в порядке очереди. У военного попросили предоставить дополнительные данные для уточнения информации.

"Я работаю в Ощаде. Уверяю вас, Ощадбанк неукоснительно придерживается действующего законодательства Украины и не нарушает его. Все постановления, которые получает банк, пересматриваются и обрабатываются и происходит это в порядке очереди их поступления. Дополнительно прошу написать мне в личные сообщения ваше полное ФИО и номер телефона. Выясним статус обработки исполнительного производства", — говорится в сообщении.

По информации Министерства юстиции, банки могут блокировать доступ к средствам на основании постановлений государственных или частных исполнителей при наличии у клиентов:

различных видов задолженности (в частности, кредитной, налоговой, алиментной);

в случае невыполнения судебных решений.

Объясняют такие действия тем, что банки не открывают счета специального назначения, в связи с этим на них могут накладывать аресты по исполнительным производствам.

Согласно законодательству, в случае ареста на основе поданного постановления финучреждение может предоставить разрешение на использование лимитированной суммы в размере двух минимальных заработных плат.

В 2025 году речь идет о 16 тыс. грн, поскольку размер минимальной зарплаты составляет 8 тыс. грн.

Ранее мы сообщали, как беженцам можно закрыть кредитную историю в государственном Ощадбанке. Существует единственный вариант в таком случае.

Еще рассказывали, почему клиентам Ощадбанка блокируют карты после процедуры идентификации. В банке объяснили, что человек мог ее не пройти.