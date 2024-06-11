Цены в Украине — ряд продуктов подорожали в мае

Овощной прилавок на рынке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в мае 2024 года выросла инфляция на потребительском рынке. Показатель изменился против апреля на 0,6%, против конца прошлого года — на 2,0%.

Такие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины.

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Как изменились цены в мае

Согласно этим данным, уровень базовой инфляции в предыдущем месяце по сравнению с апрелем составил 0,3%, с начала текущего года — 2,8%.

При этом в апреле и марте годовой показатель был равен 3,2%, что стало минимальным показателем повышения цен с конца 2020 года. Однако сейчас по подавляющему большинству прогнозов инфляция будет медленно устремляться вверх.

По оценкам Госстата, на потребительском рынке в мае стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков выросла на 0,9%.

Источник: Госстат

Больше всего в цене выросли фрукты, прибавив 10,4%.

Также подскочили в стоимости на 1,3–0,4% такие продукты как овощи, рис, рыба и продукты из рыбы, хлебобулочные изделия, кисломолочная продукция, сахар, макаронные изделия, мясо, мясопродукты и сливочное масло.

Были продукты, которые снизились в цене. Речь идет о яйцах (на 14,3%), сале, молоке и молочных продуктах (на 1,7–0,4%).

Спиртные напитки и табачные изделия выросли в цене на 0,7%, что связано с подорожанием сигарет на 1,4%.

Упали в цене одежда и обувь на 1,5%, из которых одежда — на 1,7%, а обувь — на 1,4%.

Подскочили цены в области здравоохранения на 0,9%, в том числе лекарства подорожали на 1,2%.

Стоимость проезда в транспорте выросла на 0,9%, главным образом из-за подорожания топлива и смазочных масел на около 1%.

Источник: Госстат

Ценовые прогнозы Нацбанка

В Национальном банке прогнозируют рост стоимости сырых продуктов питания во втором полугодии текущего года. Однако ожидания несколько улучшили: учитывая положительную инфляционную динамику и улучшение инфляционных ожиданий, прогнозируемый показатель инфляции к концу года снизили с 8,6% до 8,2%.

Следует отметить, что в своем январском прогнозе НБУ ожидал инфляцию 5% на март 2024 года.

Что еще стоит знать

Напомним, с начала лета на полках магазинов Украины выросла стоимость кофе. За последний месяц фасованный напиток прибавил в цене около семи гривен.

Также мы писали, что в стране экстремально поднимутся цены на хлеб. Хлебопекарная отрасль находится на грани серьезного кризиса, вызванного отключениями электричества, дефицитом сырья и нехваткой кадров.