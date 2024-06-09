Хліб сильно здорожчає — як можуть підняти ціни в Україні через відключення світла

Працівник у пекарні. Фото: Новини.LIVE

Хлібопекарська галузь перебуває на межі серйозної кризи, спричиненої відключеннями електроенергії, браком сировини та дефіцитом кадрів. Всі ці фактори вже призвели до значного зростання собівартості випічки хліба, але це лише початок — витрати будуть і надалі зростати. У таких умовах пекарі будуть змушені поетапно піднімати ціни на хліб.

Про це розповів президент "Всеукраїнської асоціації пекарів", директор ТОВ "Київ Хліб" Юрій Дученко у коментарі AgroPortal.

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Чому зростуть ціни на хліб

За словами експерта, незважаючи на те, що більшість підприємств хлібної галузі вважаються об'єктами критичної інфраструктури і формально не підлягають відключенню від електромережі, насправді вони часто залишаються без електропостачання. Підприємства, які мають змогу, переходять на електрогенератори, що безпосередньо впливає на стабільність їхньої роботи і формування цін.

"Хлібна галузь споживає не так багато електроенергії, однак аварійні відключення, відключення поза графіком призводять до виробництва бракованої продукції, виходу з ладу обладнання. Не всі заводи мають змогу працювати на генераторах. А ті, які мають, повинні бути попереджені, щоб планово переключити виробництво на аварійну роботу на 2-3 години, не більше", — сказав він.

Дученко додав, що у собівартості звичайного хліба електрика коштує 50 копійок, а на генераторі — 1,5 грн.

Він також сказав, що ще однією серйозною проблемою для хлібопекарень є бронювання. Відсутність працівників приводить до змін графіку роботи та скорочення обсягів виробництва хліба.

Експерт пояснив, що навіть нова постанова про відтермінування бронювання на три місяці не вирішує проблему, оскільки у деяких працівників термін бронювання закінчився до того, як була оприлюднена перша постанова про відстрочення на місяць. Водночас деяким працівникам складно знайти заміну на виробництві.

На скільки піднимуть ціни на хліб

Дученко сказав, що третя проблема на хлібовиробництві полягає у відсутності зерна другого і третього класу.

"Не розумію, як ми будемо працювати до нового врожаю. Нам терміново потрібно говорити з усіма учасниками процесу, під егідою профільного міністерства підписувати меморандум з аграріями та експортерами, адже борошномели на сьогодні вже не можуть знайти зерна, щоб сформувати помольні партії. Саме борошно піднялося також у ціні на 25-30%", — сказав він.

За словами Дученка, у зв'язку з проблемами в галузі, існує велика ймовірність, що ціни на хліб зростуть на 10% вже зараз, а в наступні місяці цей продукт може здорожчати ще на 20%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на українському ринку злетіли ціни на низку овочів із "борщового набору". Здебільшого на початку літа подорожчали найпопулярніші овочі нового врожаю.

Ми також писали, що в Україні уряд скасував декларування цін на соціально значущу продукцію. Таким чином, магазинам дозволили встановлювати націнку на власний розсуд.