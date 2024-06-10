Ціни на хліб різко зростуть — як і коли зміниться вартість

Продуктовий супермаркет. Фото: Freepik

В Україні ціни на головний продукт українського столу, хліб, різко зростуть. На полицях магазинів нову вартість встановлять вже найближчим часом.

Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на Всеукраїнську асоціацію пекарів.

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Причини подорожчання хліба

В асоціації пекарів зазначили, що нових цін слід чекати у зв'язку зі змінами всередині країни. Серед головних причин, чому виробники не здатні стримувати ціни, три основні:

ситуація зі світлом;

дефіцит робочої сили;

нестача зерна.

За прогнозом, у найближчі місяці ціни на хліб можуть підвищитися на 10%, а в наступні — ще на 20%.

Які зараз ціни на хліб

За даними порталу "Мінфін", в Україні останнім часом ціни на хліб демонстрували певну стабільність з незначними відхиленнями як у бік підвищення, так і в бік зниження.

Зокрема, у червні "Хліб пшеничний" 650 грамів коштує у середньому 31,90 гривень. Місяць тому продавали за такою ж ціною. Водночас, хліб пшеничний "Цар хліб" у магазинах за місяць подешевшав: у травні продавали за 37,48, а в червні — за 33,81 гривні.

Джерело: Мінфін

За останні роки хліб пшеничний тримав курс на подорожчання. Проте у період воєнного стану ціни досягли піку та стабілізувались, перебували на рівні вище 30 гривень (хліб пшеничний 650 грамів).

Під час війни в Україні поновили державне регулювання цін на продовольство, куди входили батон та хліб житньо-пшеничний. Днями уряд скасував необхідність декларування цін на соціально значущу продукцію, магазинам дозволили встановлювати різні націнки.

Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні уряд скасував декларування цін на соціально значущу продукцію. Таким чином, магазинам дозволили встановлювати націнку на власний розсуд.

Також ми писали, що у червні 2024 року на українських ринках почала знижуватися вартість полуниці. Зараз кілограм солодкої ягоди коштує на 26 гривень дешевше.