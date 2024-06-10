Ціни на хліб різко зростуть — як і коли зміниться вартість

Ціни на головний продукт українського столу різко зростуть — причини
В Україні ціни на головний продукт українського столу, хліб, різко зростуть. На полицях магазинів нову вартість встановлять вже найближчим часом.
Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на Всеукраїнську асоціацію пекарів.
Причини подорожчання хліба
В асоціації пекарів зазначили, що нових цін слід чекати у зв'язку зі змінами всередині країни. Серед головних причин, чому виробники не здатні стримувати ціни, три основні:
- ситуація зі світлом;
- дефіцит робочої сили;
- нестача зерна.
За прогнозом, у найближчі місяці ціни на хліб можуть підвищитися на 10%, а в наступні — ще на 20%.
Які зараз ціни на хліб
За даними порталу "Мінфін", в Україні останнім часом ціни на хліб демонстрували певну стабільність з незначними відхиленнями як у бік підвищення, так і в бік зниження.
Зокрема, у червні "Хліб пшеничний" 650 грамів коштує у середньому 31,90 гривень. Місяць тому продавали за такою ж ціною. Водночас, хліб пшеничний "Цар хліб" у магазинах за місяць подешевшав: у травні продавали за 37,48, а в червні — за 33,81 гривні.
За останні роки хліб пшеничний тримав курс на подорожчання. Проте у період воєнного стану ціни досягли піку та стабілізувались, перебували на рівні вище 30 гривень (хліб пшеничний 650 грамів).
Під час війни в Україні поновили державне регулювання цін на продовольство, куди входили батон та хліб житньо-пшеничний. Днями уряд скасував необхідність декларування цін на соціально значущу продукцію, магазинам дозволили встановлювати різні націнки.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні уряд скасував декларування цін на соціально значущу продукцію. Таким чином, магазинам дозволили встановлювати націнку на власний розсуд.
Також ми писали, що у червні 2024 року на українських ринках почала знижуватися вартість полуниці. Зараз кілограм солодкої ягоди коштує на 26 гривень дешевше.
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