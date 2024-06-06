Ціни в Україні — кава різко подорожчала у червні

Чашки з кавою. Фото: tviysvit

На початку літа на полицях магазинів України зросла вартість кави. За останній місяць фасований напій додав у ціні близько семи гривень.

Про це свідчать дані порталу моніторингу цін Minfin.

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Подорожчання кави у червні

Згідно з цією інформацією, любителям кави у червні 2024 року доведеться платити більше порівняно з минулим місяцем.

Аналітики наводять приклад з вартістю бренду кави Nescafe Gold. Напій цієї марки зараз у середньому коштує 360,00 грн, тоді як на початку травня можна було придбати за 352,43 грн. Йдеться про фасовану пачку 210 грамів.

Вартість у різних точках продажу відрізняється. Зокрема, в супермаркеті "Ашан" каву можна купити за 340,70 грн, а у магазинах "МегаМаркет" просять за таку ж каву 379,30 грн.

Вартість кави. Джерело: Мінфін

Як змінились ціни на каву за останні роки

Також експерти повідомляють, що Індекс споживчих цін на каву у червні цього року становив 102,15%. Проти попереднього місяця середні ціни зросли на 2,15%.

Так, у травні цього року відповідний індекс щодо попереднього місяця дорівнював 100,17%.

Окрім того, аналітики наводять таблицю динаміки зміни індексу середньомісячних цін на каву за останні роки.

Цінова динаміка кави. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, в НБУ повідомляють, що останніми місяцями спостерігається уповільнення зростання споживчих цін, інфляція залишається на стабільно низькому рівні. Однак невдовзі цінова ситуація зміниться.

Також повідомлялося, що на полицях українських магазинів злетіли ціни на низку овочів із "борщового набору". Здебільшого на початку літа подорожчали найпопулярніші овочі нового врожаю.