Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Цены на зерно в ноябре — что происходит на рынке

Цены на зерно в ноябре — что происходит на рынке

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 06:30
обновлено: 07:03
Цены на зерно в Украине — сколько надо отдать за тонну в ноябре 2025 года
Пшеница. Фото: УНИАН

Рынок пшеницы в Украине с началом осени "ушел на каникулы". Так, цены на пшеницу не претерпят существенных изменений уже три месяца подряд.

Об этом рассказали аналитики Spike Brokers.

Реклама
Читайте также:

Ситуация на рынке пшеницы

Так, после стремительного подорожания летом, когда продовольственная пшеница для экспорта стоила 235  долларов (9 758 гривен за тонну), а фуражная — почти 230 долларов (9 591 гривна за тонну), цены несколько успокоились с началом осени.

"Котировки снизились на 15-20 долларов и остаются стабильными уже два месяца подряд", — говорится в сообщении.

Аналитики также отмечают, что с июля объем экспорта пшеницы составляет 6,2 млн тонн против 7,7 млн тонн за аналогичный период прошлого года. На рынке постепенно накапливается эффект отставания экспортных отгрузок, поскольку растет внутреннее предложение.

Цены на пшеницу в Украине

На внутреннем рынке цены на пшеницу все же меняются, хоть и не существенно. Так, по статистике на портале Tripoli.land, за последние восемь дней тонна подорожала на 102 гривны.

null
Цены на пшеницу в Украине. Скриншот: Tripoli.land

Так, в понедельник, 27 октября пшеница на рынке торговалась по цене в 8 962 гривны. Однако к 31 октября зерно подорожало до 9 052 гривен. Цены на пшеницу росли и в последующие дни. По состоянию на вторник, 4 ноября тонна пшеницы стоит 9 064 гривны.

Недавно мы рассказывали об изменениях в ценах на ячмень. Так, тонна культуры в конце октября подорожала на 100 гривен. Также мы писали, что происходит с ценами на подсолнечник. Изменения на рынке начались с активизацией сбора урожая.

цены в Украине зерно цены пшеница зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации