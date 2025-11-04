Цены на зерно в Украине — сколько надо отдать за тонну в ноябре 2025 года

Пшеница. Фото: УНИАН

Рынок пшеницы в Украине с началом осени "ушел на каникулы". Так, цены на пшеницу не претерпят существенных изменений уже три месяца подряд.

Об этом рассказали аналитики Spike Brokers.

Ситуация на рынке пшеницы

Так, после стремительного подорожания летом, когда продовольственная пшеница для экспорта стоила 235 долларов (9 758 гривен за тонну), а фуражная — почти 230 долларов (9 591 гривна за тонну), цены несколько успокоились с началом осени.

"Котировки снизились на 15-20 долларов и остаются стабильными уже два месяца подряд", — говорится в сообщении.

Аналитики также отмечают, что с июля объем экспорта пшеницы составляет 6,2 млн тонн против 7,7 млн тонн за аналогичный период прошлого года. На рынке постепенно накапливается эффект отставания экспортных отгрузок, поскольку растет внутреннее предложение.

Цены на пшеницу в Украине

На внутреннем рынке цены на пшеницу все же меняются, хоть и не существенно. Так, по статистике на портале Tripoli.land, за последние восемь дней тонна подорожала на 102 гривны.

Цены на пшеницу в Украине. Скриншот: Tripoli.land

Так, в понедельник, 27 октября пшеница на рынке торговалась по цене в 8 962 гривны. Однако к 31 октября зерно подорожало до 9 052 гривен. Цены на пшеницу росли и в последующие дни. По состоянию на вторник, 4 ноября тонна пшеницы стоит 9 064 гривны.

Недавно мы рассказывали об изменениях в ценах на ячмень. Так, тонна культуры в конце октября подорожала на 100 гривен. Также мы писали, что происходит с ценами на подсолнечник. Изменения на рынке начались с активизацией сбора урожая.