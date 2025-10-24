Цены на подсолнечник — сколько сейчас стоит тонна семян

Поле с подсолнухами. Фото: УНИАН

После длительного периода дождей погодные условия наконец позволяют аграриям активнее собирать урожай. Из-за этого закупочные цены на подсолнечник держатся на достаточно высоком уровне.

Урожай подсолнечника в 2025 году

По состоянию на 16 октября в Украине с 76% площадей намолочено 7,19 млн тонн подсолнечника при средней урожайности 1,84 тонны с гектара, говорится в материале издания Agronews. Эксперты прогнозируют, что в этом году аграрии соберут от 10 до 10,5 млн тонн семян подсолнечника. Поэтому переработчики уже сейчас предлагают выкупить все предложенные объемы, чтобы загрузить производство на максимальный период.

"Сухая, хотя и прохладная погода на этой неделе будет способствовать завершению уборки подсолнечника и сои, но производители отмечают снижение урожайности", — говорится в сообщении.

Цены на подсолнечник

По состоянию на пятницу, 24 октября, тонна подсолнечника в Украине стоит 27 534 гривны. За последние восемь дней, как свидетельствуют данные на портале Tripoli.land, на рынке продолжается незначительное подорожание.

Так, в четверг, 16 октября, подсолнечник стоил 26 668 гривен/тонна, а к 22 октября цена достигла 27 343 гривен за тонну. Максимального пока ценового значения в 27 534 гривны подсолнечник достиг 23-24 октября.

Подсолнечник в Украине дорожает в октябре. Скриншот: Tripoli.land

